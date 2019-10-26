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26 Ekim 2019 Cumartesi 15:12:52 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 17:02:38

İsrail Trump’ın Kürdistan'ı desteklediğini iddia etti

Jerusalem Post, Trump’ın Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde ABD birliklerini bölgeden çekmesinin asıl nedeninin, teröristlerin Kürt devleti planına gizliden destek vermesi olduğunu söyledi.

Türkiye’nin, Rusya ve ABD ile yaptığı anlaşmalarla etkinliğini artırdığı Barış Pınarı Harekatı, planlandığı şekilde ilerliyor.

Suriye’nin kuzeyinde yuvalanan YPG teröristlerine karşı, son olarak Rusya ile yaptığı anlaşmayla mücadelesinde iyiden iyiye güçlenen Türkiye hakkında, terör destekçileri tarafından her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

HER GÜN YENİ İDDİA

Harekatın başından itibaren Türkiye’nin askeri gücünden tedirgin olan ve harekatı durdurmak için birçok karalama kampanyasına başvuran terör yanlısı yabancı medya kaynakları, şimdi de yeni bir söylemle terör savunuculuğu yaptı.

"TRUMP'IN ASIL PLANI TERÖR DEVLETİ KURMAK"

İsrail gazetesi Jerusalem Post, ABD Başkanı Trump’ın, Suriye’de konuşlanmış birliklerini Türkiye’nin istediği doğrultusunda geri çekmiş olmasının, asıl niyetini gizlemek için yapmış olduğu bir hareket olduğunu iddia etti.

Mike Evans imzalı "Şaşırmayın, Donald Trump bağımsız Kürt devletini tanıyacak" başlıklı analiz, "Trump’ın Kürt egemenliğini ve devletini tanıma planı yaptığına inandığı" yorumunda bulundu.

TERÖRİSTLERİ MUTLU ETTİ

YPG’li unsurlardan elini çekmesi nedeniyle teröristler tarafından hain ilan edilen Trump’ın "başka hesaplar" nedeniyle böyle bir hamlede bulunduğunu iddia eden Evans, "Donald Trump’ı gerçekten anlayan birkaç kişi var. Savunma ve yurtseverlik konusunda bu kadar güçlü bir başkanın, bizim bilmediğimiz bir şeyi bilerek böyle bir karar alması mümkün" diyerek bağımsız bir terör devleti kurmak isteyen teröristlerin de iştahını kabarttı.

(Ensonhaber)

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