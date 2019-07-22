İsrail, Suudi Arabistanlı gazetecileri misafir edecek

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İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Iraklı gazetecilerin İsrail'e geleceği ve İsrail Parlamentosunu ziyaret edeceği açıklandı.



İsrailli yetkililerle çeşitli görüşmelerin gerçekleştirileceği ziyarette, İsrail ve Arap ülkeleri arasında yakınlaşmanın hedeflendiği belirtildi.



Mısır ve Ürdün dışındaki Arap ülkelerinin İsrail ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor.