İsrail, Rumlara İHA sattı

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak için bölgede birçok ülkeyle karşı karşıya.

Amerika ve Avrupa Birliği'nden gelen tüm tehditlere rağmen bölgede sondaj çalışmalarını sürdüren Türkiye, askeri gücüyle Rumlara korku veriyor.

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine son vermesini isteyen ülkelerden biri de İsrail.

İSRAİL'DEN RUMLARA 8 İHA



Açık bir şekilde Rumlara destek veren İsrail, Rum Milli Muhafız Ordusu'na 8 adet İHA sattı.

Rumların bölgede elini güçlendirmesini isteyen İsrail, daha önce Türkiye'ye İHA satmamış, Türkiye de kendi İHA'larını yapmaya başlamıştı.

(İHA)