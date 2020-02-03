  • Bist 100
    119243
  • Dolar
    5,9855
  • Euro
    6,6227
  • Altın
    303,4290
İstanbul
0 / 5
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fransa'da avukatlardan emeklilik reformu protestosu Fransa'da avukatlardan emeklilik reformu protestosu
Sağlık Bakanı Koca'dan dünyaya Çin için dayanışma çağrısı Sağlık Bakanı Koca'dan dünyaya Çin için dayanışma çağrısı
İsrail polisinden Ultra-Ortodoks Yahudilerin gösterisine müdahale İsrail polisinden Ultra-Ortodoks Yahudilerin gösterisine müdahale
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü: Koronavirüs şüphesi iddiaları gerçeği yansıtmıyor Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü: Koronavirüs şüphesi iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Fitch: Koronavirüs salgını büyürse petrol talebi azalabilir Fitch: Koronavirüs salgını büyürse petrol talebi azalabilir
Putin ve Kral Selman 'petrol piyasalarını' görüştü Putin ve Kral Selman 'petrol piyasalarını' görüştü
Kadın jandarma personelinden depremzede çocuğa doğum günü sürprizi Kadın jandarma personelinden depremzede çocuğa doğum günü sürprizi
Göztepe kaçtı, Denizlispor yakaladı Göztepe kaçtı, Denizlispor yakaladı
Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı
İngiltere'de terör mahkumlarının erken tahliyesine son verilecek İngiltere'de terör mahkumlarının erken tahliyesine son verilecek
Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui: Koronavirüse karşı etkin ilaçları geliştirmeye çalışıyoruz Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui: Koronavirüse karşı etkin ilaçları geliştirmeye çalışıyoruz
Üniversiteli Asiye'nin yasa boğan ölümü! Üniversiteli Asiye'nin yasa boğan ölümü!
Kemal Sunal'ın doğduğu evin yıkıldığı iddiasına Sunal ailesinden açıklama Kemal Sunal'ın doğduğu evin yıkıldığı iddiasına Sunal ailesinden açıklama
Adıyaman'da karlı dağlar aşılarak Sincikli depremzedelere yardım ulaştırıldı Adıyaman'da karlı dağlar aşılarak Sincikli depremzedelere yardım ulaştırıldı
Başkan Erdoğan: Üreteceğimiz otomobil 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturacağız Başkan Erdoğan: Üreteceğimiz otomobil 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturacağız
AB'den Rusya destekli Esed rejimine sivil halka saldırıları durdurma çağrısı AB'den Rusya destekli Esed rejimine sivil halka saldırıları durdurma çağrısı
Yargıtaydan Belçika Yüksek Mahkemesinin PKK kararına tepki Yargıtaydan Belçika Yüksek Mahkemesinin PKK kararına tepki
AP Başkanı Sassoli: Arnavutluk'un AB'ye üyelik süreci başlatılmalı AP Başkanı Sassoli: Arnavutluk'un AB'ye üyelik süreci başlatılmalı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Bütün tehditlere karşı harekete geçmekten çekinmeyeceğiz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Bütün tehditlere karşı harekete geçmekten çekinmeyeceğiz
Bakan Akar açıkladı: 76 rejim askeri etkisiz hale getirildi Bakan Akar açıkladı: 76 rejim askeri etkisiz hale getirildi
Parmak bebeklerin gönüllü annesi Parmak bebeklerin gönüllü annesi
Görgüsüzlükte sınır yok! Görgüsüzlükte sınır yok!
En çok ziyaret edilen Ayasofya En çok ziyaret edilen Ayasofya

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Şubat 2020 Pazartesi 22:41:50 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 22:43:02

İsrail polisinden Ultra-Ortodoks Yahudilerin gösterisine müdahale

Tel Aviv yakınında yer alan Bney Brak kentindeki gösteride 13 kişi gözaltına alındı, olaylarda 3 İsrail polisi de hafif şekilde yaralandı.

İsrail polisi, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Harediler), askere gitmeyi reddeden bir gencin gözaltına alınmasına tepki amacıyla düzenlediği gösteriye müdahale ederek, 13 kişiyi gözaltına aldı. Müdahale sırasında 3 polis hafif şekilde yaralandı.

Başkent Tel Aviv'in yakınında yer alan Bney Brak kentinde toplanan çok sayıda Ultra-Ortodoks Yahudi, askere gitmeyi reddeden bir gencin gözaltına alınmasını protesto etti.

Bney Brak yakınındaki 4 numaralı otoyolda oturma eylemi yapan göstericiler yolu araç trafiğine kapattı.

Polis, birbirlerine sarılarak oturma eylemini devam ettirmeye çalışan göstericilerden bazılarını zorla gözaltına aldı. Göstericilerin sayısı her geçen saat arttığı için polis yolu trafiğe açmakta yetersiz kaldı.

ATLI POLİSLER YÜZÜNDEN BAZI GÖSTERİCİLER EZİLME TEHLİKESİ ATLATTI

Göstericilerin direnişinin kırılamaması üzerine atlı polisler devreye girdi.

Polisler, göstericileri dağıtmak ve yolu yeniden trafiğe açmak için atları protestocuların üzerine sürerken bazı göstericiler ezilme tehlikesi geçirdi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bney Brak'taki gösteride 13 kişi gözaltına alındı, olaylarda 3 polis de hafif şekilde yaralandı.

ULTRA ORTODOKS YAHUDİLER

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler, toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Harediler laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.

İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan Harediler, aralarından askere gitmeyi kabul eden kişilere tepki gösteriyor. Askerlik hizmetinin zorunlu olduğu ülkede Haredilerin bu tutumu, polisle sık sık gerilim ve arbede yaşamalarına sebep oluyor.

Yahudi toplumunun gelir seviyesi en düşük kesimini oluşturan Haredilerin çoğu devletten maddi yardım alıyor ve çok çocuk yaptıkları için sayıları giderek artıyor.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ