İsrail Polisi Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u çıldırttı

Azize Anne kilisesi, 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu Padişahı I. Abdülmecid tarafından Fransa'nın Kırım savaşındaki desteği nedeniyle İmparator III. Napolyon'a hediye edilmişti. Kilise hâlâ Fransa toprağı olarak sayılıyor.

Emmanuel Macron, kilise girişinde tartıştığı İsrailli güvenlik yetkilisine, "Lütfen kurallara saygı duyun. Bu kuralar yüzyıllardır yürürlükte. Benimle değişmeyecekler" dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Le Parisien gazetesinden bir muhabirin kaydettiği ve Twitter'da paylaştığı videoda Macron İngilizce konuşuyor ve oldukça sinirli bir şekilde "Herkes kuralları gayet iyi biliyor. Yaptığın hareket hiç hoşuma gitmedi. Burayı terk et lütfen" diyor.

İsrail istihbaratı Shin Bet ve Kudüs Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan ortak açıklamada, güvenlik güçlerinin kilisede Macron'a eşlik etmeleri önceden kararlaştırılmıştı dedi. Açıklamada ayrıca "Macron yaşananlardan dolayı özür diledi ve güvenlik personeliyle el sıkıştı" dendi.

Fransa'dan Cumhurbaşkanı Macron'un özür dilediğine dair bir açıklama yapılmadı.