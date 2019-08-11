11 Ağustos 2019 Pazar 09:39:32 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 09:40:13
İsrail polisi Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etti
İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etti.
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