İsrail ordusu İran için özel birim kuruyor

  • Bist 100
    119279
  • Dolar
    6,0580
  • Euro
    6,5439
  • Altın
    313,4240
İstanbul
5 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan darbe söylentilerine cevap: Bunlar tamamen bir kampanya Başkan Erdoğan'dan darbe söylentilerine cevap: Bunlar tamamen bir kampanya
Bomba Lemina Galatasaray Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı oynamayacak mı? Açıklama geldi Bomba Lemina Galatasaray Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı oynamayacak mı? Açıklama geldi
Nilüfer: Tedavim devam ediyor Nilüfer: Tedavim devam ediyor
5 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti 5 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti
Milli Savunma Bakanı Akar: Gözlem noktalarımızın çekilmesi söz konusu değil Milli Savunma Bakanı Akar: Gözlem noktalarımızın çekilmesi söz konusu değil
Kavşak içerisinde kalan tarihi köprü korunarak geleceğe aktarılıyor Kavşak içerisinde kalan tarihi köprü korunarak geleceğe aktarılıyor
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! ' Temaslar devam edecek' Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! ' Temaslar devam edecek'
İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Mevlana Müzesi 2019'da ziyaretçi rekoru kırdı Mevlana Müzesi 2019'da ziyaretçi rekoru kırdı
Daha hızlı kalkınma için, faizsiz fon çalışması başlatıldı Daha hızlı kalkınma için, faizsiz fon çalışması başlatıldı
'Sultan 2. Abdülhamid'in İstanbul'u' başlıklı sergi Üsküdar'da açıldı 'Sultan 2. Abdülhamid'in İstanbul'u' başlıklı sergi Üsküdar'da açıldı
Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali başladı Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali başladı
'Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması' takvimi açıklandı 'Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması' takvimi açıklandı
Örgütün mahrem imamı itiraf etti! FETÖ'cü hain Kemal Batmaz'ın kod adı "Sedat"mış! Örgütün mahrem imamı itiraf etti! FETÖ'cü hain Kemal Batmaz'ın kod adı "Sedat"mış!
Çin'de devrimin başladığı kentte devrimin partisi sorgulanıyor Çin'de devrimin başladığı kentte devrimin partisi sorgulanıyor
Başkan Erdoğan: İdlib harekatı bir an meselesidir Başkan Erdoğan: İdlib harekatı bir an meselesidir
Boşanan anne çocuğuna 'üstün yarar' şartıyla soyadını verebilecek Boşanan anne çocuğuna 'üstün yarar' şartıyla soyadını verebilecek
İsrail ordusu İran için özel birim kuruyor İsrail ordusu İran için özel birim kuruyor
İstanbul’da şoke eden olay! Kafasına beton parçası düştü, ölümden döndü İstanbul’da şoke eden olay! Kafasına beton parçası düştü, ölümden döndü
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, 'Göbeklitepe'de yürüyecek Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, 'Göbeklitepe'de yürüyecek
Çağla Şıkel ve Ertuğrul Özkök birbirine girdi! Özkök'ün 'cinsel içerikli kitap' tavsiyesine Şıkel'den sert tepki Çağla Şıkel ve Ertuğrul Özkök birbirine girdi! Özkök'ün 'cinsel içerikli kitap' tavsiyesine Şıkel'den sert tepki
İran Cumhurbaşkanı: ABD, baskıların sonuç vermediğini görecek ve müzakere masasına oturacak İran Cumhurbaşkanı: ABD, baskıların sonuç vermediğini görecek ve müzakere masasına oturacak
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz çıkışı: Doğru! Kontrolü sizdeydi ama başaramadınız Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz çıkışı: Doğru! Kontrolü sizdeydi ama başaramadınız
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a büyük şok! Büyükşehir belediyeleri UKOME'de çoğunluğu kaybetti! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a büyük şok! Büyükşehir belediyeleri UKOME'de çoğunluğu kaybetti!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Şubat 2020 Çarşamba 11:46:31 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 12:05:56

İsrail ordusu İran için özel birim kuruyor

İsrail, "İran'dan gelebilecek tehditlerle" mücadele için ordu içinde özel bir birim oluşturulmasına karar verdiğini duyurdu.

İsrail ordusu, "hızlanma" adını verdiği 5 yıllık çalışma planının detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

Plana göre "İran'dan gelebilecek tehditlerle" mücadele için ordu içinde yeni bir birim oluşturulması kararı alındı.

"İran Direktörlüğü" adı verilen ve bir tümgeneralin kontrolünde olacak birim, Tahran yönetiminin nükleer programının yanı sıra Suriye'deki askeri varlığı gibi konulara da odaklanacak. 

Söz konusu birim, İran ile mücadelenin yanı sıra İsrail ordusunun stratejik ve uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesi gibi konularda da çalışmalar yapacak. 

Bu yaz faaliyete geçmesi beklenen birimin büyüklüğü ve kaç kişinin görev yapacağına ilişkin ise bilgi verilmedi. 

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER