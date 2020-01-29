İsrail merkezli STK: Bu barış planı sürdürülebilir değil!

  • Bist 100
    120159
  • Dolar
    5,9479
  • Euro
    6,5470
  • Altın
    301,0560
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
2. ara tatil ne zaman? MEB ikinci dönem ara tatil tarihleri 2. ara tatil ne zaman? MEB ikinci dönem ara tatil tarihleri
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel doğum anını paylaştı! Doğumhaneyi değil de hastane odasını tercih etmesi şaşırttı Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel doğum anını paylaştı! Doğumhaneyi değil de hastane odasını tercih etmesi şaşırttı
Gamze Erçel doğum anını paylaştı Gamze Erçel doğum anını paylaştı
Türkiye-Suriye sınırına çok sayıda zırhlı askeri araç sevk edildi Türkiye-Suriye sınırına çok sayıda zırhlı askeri araç sevk edildi
Doktor Ferman'a ölümcül virüs bulaştı Doktor Ferman'a ölümcül virüs bulaştı
Filistinli nineden Trump'a: İsrail'i seviyorsanız alın yanınızda götürün Filistinli nineden Trump'a: İsrail'i seviyorsanız alın yanınızda götürün
Filistinli nineden Trump'a: İsrail'i seviyorsanız alın yanınızda götürün Filistinli nineden Trump'a: İsrail'i seviyorsanız alın yanınızda götürün
Katar'da Başbakanlık görevine Şeyh Halid bin Halife bin Abdülaziz El Sani getirildi Katar'da Başbakanlık görevine Şeyh Halid bin Halife bin Abdülaziz El Sani getirildi
Küçük Muhammed'in ölümündeki sır çözülemedi... Mahalleli tedirgin Küçük Muhammed'in ölümündeki sır çözülemedi... Mahalleli tedirgin
Rusya'da boşandığı eşinin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi Rusya'da boşandığı eşinin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi
Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk koronavirüs vakası kaydedildi Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk koronavirüs vakası kaydedildi
Katil Esed ve Rusya, Maarratünnuman'ı harabeye çevirdi Katil Esed ve Rusya, Maarratünnuman'ı harabeye çevirdi
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Guilherme çalımı Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Guilherme çalımı
Siachen: Üçüncü Kutup Siachen: Üçüncü Kutup
Fenerbahçe, Zajc'ın Brescia'ya transferiyle bir taşla iki kuş vuracak Fenerbahçe, Zajc'ın Brescia'ya transferiyle bir taşla iki kuş vuracak
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Adana'da cesetle yolculuk polisi alarma geçirdi Adana'da cesetle yolculuk polisi alarma geçirdi
Emlak vergisi ne zaman ödenecek? 2020 Emlak vergisi 1. taksit tarihleri Emlak vergisi ne zaman ödenecek? 2020 Emlak vergisi 1. taksit tarihleri
Radamel Falcao ve Emre Mor idmanda birbirine girdi Radamel Falcao ve Emre Mor idmanda birbirine girdi
KOSGEB KOBİ'lere 12 ay ödemesiz 100 bin TL kredi! Faiz de alınmayacak KOSGEB KOBİ'lere 12 ay ödemesiz 100 bin TL kredi! Faiz de alınmayacak
Antalyaspor Arda Turan transferi için devreye girdi Antalyaspor Arda Turan transferi için devreye girdi
Ailesinin öldü zannedip cenaze hazırlıkları yaptığı Aysu, genç kız oldu Ailesinin öldü zannedip cenaze hazırlıkları yaptığı Aysu, genç kız oldu
Türkiye, Çin'deki 32 vatandaşını aileleriyle tahliye edecek Türkiye, Çin'deki 32 vatandaşını aileleriyle tahliye edecek
Lecce iki Türk yıldızı kadrosuna katıyor! Galatasaray ve Beşiktaş'a kötü haber... Lecce iki Türk yıldızı kadrosuna katıyor! Galatasaray ve Beşiktaş'a kötü haber...

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Ocak 2020 Çarşamba 09:27:29 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 09:32:21

İsrail merkezli STK: Bu barış planı sürdürülebilir değil!

İsrail merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan "Barış Şimdi" sözde barış planı için, "Bu plan sürdürülebilir değil ve istikrarı sağlayamaz. İki devletli çözüm dışındaki öneriler tarihin çöplüğüne gömülecek" dedi

Kuruluş tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yüzyılın Anlaşması olarak bilinen plan İsrail'e, parçalanmış bir Filistin devletinin inşası karşılığında Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etmesi için yeşil ışık yakıyor." ifadesi kullanıldı.      

"Bu plan sürdürülebilir değil ve istikrarı sağlayamaz" denilen açıklamada, Filistinliler için başkenti Doğu Kudüs olan iki devletli çözüm önerisinin uygulanması çağrısı yaptı.      

"Barış Şimdi", iki devletli çözüm dışındaki önerilerin "tarihin çöplüğüne gömüleceğini" kaydetti.      

- Trump'ın sözde barış planı      

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.      

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ