İsrail medyası Ortadoğu’yu ve ABD’yi uyardı: Türkiye ve Rusya işbirliği bizi gölgede bırakıyor
İsrail'in önde gelen gazetelerinden The Jerusalem Post gazetesi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini satın almasını ve Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı projesini manşetine taşıyarak "Bu iş birliği bizi aşar" yorumunu yaptı. Gazete bu konuda tüm Ortadoğu’yu ve ABD’yi dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İsrail’in The Jerusalem Post gazetesi Türkiye ve Rusya arasındaki büyüyen işbirliğine dikkat çekerek “Türkiye ve Rusya’nın enerji ve diğer konularda büyüyen işbirliği, İsrail’i gölgede bırakıyor” ifadelerini kullandı.
Gazete bu konuda tüm Ortadoğu’yu ve ABD’yi dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Türkiye’nin Rusya’dan S-400 sistemlerini satın almasını ve Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı projesinin, gelişen Türkiye-Rusya ilişkilerinin sonucu olarak okuyan gazete, “Türkiye Rusya ilişkileri şu an başlangıç aşamasında olsa dahi ileride uzun dönemli sonuçları olacaktır” yorumunda bulundu.
(Aksam)
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