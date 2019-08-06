İsrail mallarının boykot edilmesi talebiyle düzenlenen gösteriye müdahale

Batı Şeria'da Filistin'e ait vergi gelirlerinin kesilmesine karşılık İsrail mallarının boykot edilmesi için gösteri düzenlendi. İsrail mallarının boykot edilmesi ve Filistin pazarına sokulmamasını içeren pankartların taşındığı gösteriye İsrail askerleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Filistin Halk Cephesi yöneticilerinden Macide el-Mısri burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin vergi gelirlerine getirdiği kısıtlama nedeniyle tüm İsrail ürünlerine boykot uygulanması gerektiğini vurguladı.

Mısri, Filistin yönetimi ve hükümetine İsrail mallarının, Filistin pazarlarına girişine engel olmaları için kesin karar alma çağrısında bulundu.

Filistin hükümeti son zamanlarda büyük bir mali kriz yaşıyor. Bu yıl 133 bin memur, şubat ile mart arasında maaşlarının ancak yüzde 50'sini alabildi. Nisan ayından itibaren hükümet, memurlara maaşlarının yüzde 60'ını ödeyebildi.

İsrail'in Filistin'e ait vergilerden kesinti kararı

İsrail güvenlik kabinesi, 17 Şubat'ta Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı aylık 11,3 milyon dolar (yaklaşık 66,4 milyon Türk lirası) tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.

Bu kararın hemen ardından Filistin hükümeti, vergilerin tamamının ödenmesini aksi halde kesinti yapılan tutarı almayacaklarını açıklamıştı.

Filistin Maliye Bakanlığı, İsrail'in vergi kesintisi nedeniyle temmuz ayından sonra finansal açıdan daha zor bir aşamaya gireceklerini açıklamıştı.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.

AA