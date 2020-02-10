10 Şubat 2020 Pazartesi 11:37:01 | Son Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 11:47:56
İşgalci İsrail'den skandal karar! İsrail mahkemesi, Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırdı
İsrail mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırdı
İsrail mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırdı
1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın duruşması, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentindeki mahkemede görüldü.
İsrail mahkemesi, Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırdı.
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- İşgalci İsrail'den skandal karar! İsrail mahkemesi, Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırdı
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