  • Bist 100
    120814
  • Dolar
    5,9908
  • Euro
    6,5659
  • Altın
    303,0010
İstanbul
8 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İşgalci İsrail'den skandal karar! İsrail mahkemesi, Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırdı İşgalci İsrail'den skandal karar! İsrail mahkemesi, Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırdı
Suçlarına çocuğu da alet ettiler! Suçlarına çocuğu da alet ettiler!
Türkiye ihracatını en çok Orta Amerika ve Afrika'ya artırdı Türkiye ihracatını en çok Orta Amerika ve Afrika'ya artırdı
Vatandaş bankalara 65,6 milyar lira 'masraf' ödedi Vatandaş bankalara 65,6 milyar lira 'masraf' ödedi
Geçen yıl 389 milyar liralık gayrimenkul satıldı Geçen yıl 389 milyar liralık gayrimenkul satıldı
Küresel piyasalar yeni haftada Powell'ın açıklamalarına odaklandı Küresel piyasalar yeni haftada Powell'ın açıklamalarına odaklandı
Başkan Erdoğan'ın 4 çocuk esprisi güldürdü Başkan Erdoğan'ın 4 çocuk esprisi güldürdü
Başkan Erdoğan'dan önemli sözler! "4 olur bereket olur, gerisi Allah kerim" Başkan Erdoğan'dan önemli sözler! "4 olur bereket olur, gerisi Allah kerim"
Bakan Akar, MİT Başkanı Fidan ve Bakan Varank TÜBİTAK'ta Bakan Akar, MİT Başkanı Fidan ve Bakan Varank TÜBİTAK'ta
FETÖ elebaşı Gülen'in sahte e-imzası ortaya çıktı! Tam 820 işlem yapılmış! FETÖ elebaşı Gülen'in sahte e-imzası ortaya çıktı! Tam 820 işlem yapılmış!
Azerbaycan'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Yeni Azerbaycan Partisi Azerbaycan'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Yeni Azerbaycan Partisi
İsrail Hamas'a bağlı bir noktayı bombaladı İsrail Hamas'a bağlı bir noktayı bombaladı
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
İşsizlik rakamları açıklandı İşsizlik rakamları açıklandı
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı
Türkiye insanlık dramına çare arıyor! Rusya ile Ankara'da 2. İdlib müzakeresi Türkiye insanlık dramına çare arıyor! Rusya ile Ankara'da 2. İdlib müzakeresi
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç yargılanıyor Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç yargılanıyor
Halep'in Afrin ilçesinde bomba yüklü araç patladı: Çok sayıda yaralı var Halep'in Afrin ilçesinde bomba yüklü araç patladı: Çok sayıda yaralı var
İstihbaratı Bulgar polisi verdi: İstanbul-Sofya hattında sahte evrakla organ nakli İstihbaratı Bulgar polisi verdi: İstanbul-Sofya hattında sahte evrakla organ nakli
Sadr Hareketi, Allavi kabinesinde parti mensubu isimlere yer verilmesi durumunda hükümeti devirecek Sadr Hareketi, Allavi kabinesinde parti mensubu isimlere yer verilmesi durumunda hükümeti devirecek
Eski Katar Başbakanı: İsrail ile Araplar arasında saldırmazlık anlaşması imzalanacak Eski Katar Başbakanı: İsrail ile Araplar arasında saldırmazlık anlaşması imzalanacak
Giresun'da kayak yapan gençlere araba böyle çarptı! Feci kaza kamerada Giresun'da kayak yapan gençlere araba böyle çarptı! Feci kaza kamerada
Giresun’da mahalle arasında poşetle kayak keyfi kazayla bitti Giresun’da mahalle arasında poşetle kayak keyfi kazayla bitti
Trump'ın duvar planına Pentagon'dan finansal destek Trump'ın duvar planına Pentagon'dan finansal destek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Şubat 2020 Pazartesi 11:37:01 | Son Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 11:47:56

İşgalci İsrail'den skandal karar! İsrail mahkemesi, Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırdı

İsrail mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırdı

İsrail mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırdı 

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın duruşması, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentindeki mahkemede görüldü.

İsrail mahkemesi, Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırdı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER