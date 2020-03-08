  • Bist 100
    109601
  • Dolar
    6,0888
  • Euro
    6,8861
  • Altın
    326,9220
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
AB'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belçika ziyaretiyle ilgili açıklama AB'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belçika ziyaretiyle ilgili açıklama
Alabalık tesisinde kahreden olay! Minik Beren'den acı haber Alabalık tesisinde kahreden olay! Minik Beren'den acı haber
Öldü denilen Kral Selman, törende ortaya çıktı Öldü denilen Kral Selman, törende ortaya çıktı
Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti: 2 ölü, 2 yaralı Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti: 2 ölü, 2 yaralı
KVKK 'Veri Tayfa' ile çocuklara kişisel verileri korumayı öğretiyor KVKK 'Veri Tayfa' ile çocuklara kişisel verileri korumayı öğretiyor
İsrail, Kovid-19 ile mücadele nedeniyle Mısır ile sınır kapısını kapattı İsrail, Kovid-19 ile mücadele nedeniyle Mısır ile sınır kapısını kapattı
Avcılar'da anne ve kızı darp eden saldırgan serbest bırakıldı Avcılar'da anne ve kızı darp eden saldırgan serbest bırakıldı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Alo 174'ü bazen arkadaşlar aramaktan imtina edebiliyorlar. Biz de Alo 174'ün yanında bir servis daha açtık Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Alo 174'ü bazen arkadaşlar aramaktan imtina edebiliyorlar. Biz de Alo 174'ün yanında bir servis daha açtık
Kilis'te 107 yaşındaki İslim nineye Dünya Kadınlar Günü sürprizi Kilis'te 107 yaşındaki İslim nineye Dünya Kadınlar Günü sürprizi
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul sürprizi Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul sürprizi
Rusya, darbeci Hafter güçlerine Suriye'den yardım mı gönderdi? Rusya, darbeci Hafter güçlerine Suriye'den yardım mı gönderdi?
Taksim Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı Taksim Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı
Türkiye-Rusya arasında flaş S-400 gelişmesi Türkiye-Rusya arasında flaş S-400 gelişmesi
Başkan Erdoğan'dan İdlib şehidi Armağan Akman'ın ailesine taziye telefonu Başkan Erdoğan'dan İdlib şehidi Armağan Akman'ın ailesine taziye telefonu
Başkan Erdoğan'dan İdlib şehidi Armağan Akman'ın ailesine taziye telefonu: Duygu dolu anlar! Başkan Erdoğan'dan İdlib şehidi Armağan Akman'ın ailesine taziye telefonu: Duygu dolu anlar!
Varank: Ankara'da 'Sağlık Teknolojileri Vadisi' kurma hedefimiz var Varank: Ankara'da 'Sağlık Teknolojileri Vadisi' kurma hedefimiz var
Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" Programı’nda açıklamalarda bulundu Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" Programı’nda açıklamalarda bulundu
Galataport'a ilk gemi nisanda yanaşacak Galataport'a ilk gemi nisanda yanaşacak
Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 aile daha evladına kavuştu İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 aile daha evladına kavuştu
Demet Akalın'dan üzen haber Demet Akalın'dan üzen haber
Rus turistler, Kekova'da deniz ve güneş keyfi yaptı Rus turistler, Kekova'da deniz ve güneş keyfi yaptı
Rusya'nın katil Hafter güçlerine Suriye'den yardım gönderdiği iddiası Rusya'nın katil Hafter güçlerine Suriye'den yardım gönderdiği iddiası
Savunma sanayisine 250 milyon liralık destek Savunma sanayisine 250 milyon liralık destek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Mart 2020 Pazar 18:13:33 | Son Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 18:14:37

İsrail, Kovid-19 ile mücadele nedeniyle Mısır ile sınır kapısını kapattı

İsrail, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Mısır ile kara sınır kapısını kapattı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İsrail turizm şirketlerinin İsrail makamlarından, Mısır ile olan kara sınır kapısının pazar akşamı yerel saat ile 17.00'den itibaren kapatılacağına dair talimat aldığı belirtildi.

Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmezken Mısır tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

25 KİŞİDE KOVİD 19 TESPİT EDİLDİ

İsrail'de Çin, Japonya, Güney Kore, İtalya, Almanya ve Fransa'nın da aralarında yer aldığı birçok ülkeden dönen İsraillilere, 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları talimatı verilmişti.

Söz konusu ülkelerden gelen yabancıların, İsrail'e girişi de yasaklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'de, çoğu İtalya'dan dönen 25 kişide Kovid-19 tespit edildi.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER