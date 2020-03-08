İsrail, Kovid-19 ile mücadele nedeniyle Mısır ile sınır kapısını kapattı

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İsrail turizm şirketlerinin İsrail makamlarından, Mısır ile olan kara sınır kapısının pazar akşamı yerel saat ile 17.00'den itibaren kapatılacağına dair talimat aldığı belirtildi.

Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmezken Mısır tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

25 KİŞİDE KOVİD 19 TESPİT EDİLDİ



İsrail'de Çin, Japonya, Güney Kore, İtalya, Almanya ve Fransa'nın da aralarında yer aldığı birçok ülkeden dönen İsraillilere, 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları talimatı verilmişti.

Söz konusu ülkelerden gelen yabancıların, İsrail'e girişi de yasaklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'de, çoğu İtalya'dan dönen 25 kişide Kovid-19 tespit edildi.

AA