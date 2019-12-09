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09 Aralık 2019 Pazartesi 17:30:57 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 17:31:32

İsrail koalisyon hükümeti kurulamazsa martta yeniden seçime gidecek

İsrail Meclisi'nin çarşamba akşamına kadar koalisyon hükümetini kuracak bir milletvekili üzerinde anlaşamaması halinde, erken genel seçimlerin 2 Mart 2020'de yapılmasına karar verildiği belirtildi.

İsrail yerel basınında çıkan haberlere göre, koalisyon krizinin devam ettiği İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı olası erken seçimin tarihi konusunda anlaştı.

Buna göre Likud ve Mavi-Beyaz, 11 Aralık Çarşamba akşamına kadar Meclis koalisyon hükümetini kuracak bir milletvekili belirleyemezse 2 Mart 2020'de erken genel seçimlerin yapılması konusunda uzlaştı.

Meclis, 11 Aralık'ta yerel saatle 23:59'da sona erecek süre zarfında koalisyon hükümetini kuracak bir milletvekili üzerinde anlaşamazsa, İsrail bir yıl içinde üçüncü kez erken seçime gidecek.

İsrail'deki koalisyon krizi

İsrail'de 17 Eylül'de yapılan ve hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için yeterli çoğunluğu sağlayamadığı son erken seçimleri Mavi-Beyaz önde tamamlamış, Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ise ikinci olmuştu.

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, seçimlerin ardından önce Netanyahu'yu koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirmiş ancak Likud lideri yeterli desteği bulamadığı için görevi iade etmişti.

Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından Rivlin, görevi Gantz'a vermiş, o da koalisyon hükümetini kuramamıştı.

Bu gelişme üzerine Rivlin, 21 Kasım'da hükümeti kurma görevini yasalar gereği İsrail Meclisi'ne vermişti.

İsrail'de koalisyon hükümetinin güvenoyu alabilmesi için 120 sandalyeli Meclis'te 61 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuluyor.

(AA)

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