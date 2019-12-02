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02 Aralık 2019 Pazartesi 23:47:18 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 23:47:59

'İsrail işgalinin son 17 yılda Filistin ekonomisine maliyeti 47,7 milyar dolar'

UNCTAD, İsrail işgalinin Filistin bütçesine zararının son 17 yılda 47,7 milyar dolar olduğunu, bu kaybın Filistin'in 2017 bütçesinin üç katına denk düştüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), 2000-2017 döneminde İsrail işgalinin Filistin bütçesine zararının 47,7 milyar dolar olduğunu bildirdi.

UNCTAD'ın, "İsrail işgalinin Filistin ekonomisine maliyeti: Kamu maliyesi yönleri" başlıklı raporu açıklandı.

Rapora göre, Filistin ekonomisi, İsrail işgali nedeniyle son 17 yılda 47,7 milyar dolar zarara uğradı.

Bu miktar Filistin'in 2017 bütçesinden üç kat daha büyük. Söz konusu zarar olmasaydı 2000-2017 yılları arasında Filistin'de 2 milyon yeni istihdam sağlanacaktı.

UNCTAD'ın ekonomi uzmanlarından Mutasim Elagraa, rapora ilişkin BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, İsrail işgali sürdükçe Filistin ekonomisinin kayıplarının artmaya devam ettiği uyarısında bulundu.

"Son 10 yılda bazı UNCTAD çalışmaları ve raporları Filistin'den İsrail'e mali sızıntıları ele aldı." diyen Elagraa, Filistin ekonomisinin kayıplarının açığa çıkarılmasıyla diğer uluslararası organizasyonların bu durumu sorgulamasının yolunun açıldığına dikkati çekti.

Böylelikle Filistin devletinin geriye dönük olarak mali kaynaklarının bir kısmını İsrail'den geri almasına yardımcı olunduğunu ifade eden Elagraa, raporun yarın BM Genel Kurul'una sunulacağını sözlerine ekledi.

AA

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