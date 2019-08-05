İsrail ırkçılıkta kendini aştı

Dürzi Büyükelçi Mansur, havalimanı girişinde, bir kadın güvenlik görevlisinin kendisine ve ailesinin diğer üyelerine karşı ırkçı ifadeler kullandığını, havalimanına girişlerine engel olduğunu kaydetti. Mansur, güvenlik görevlilerinin, kendisinin Panama Büyükelçisi olduğunu öğrenmelerinin ardından havalimanına girişlerine izin verdiğini ifade etti. Sayıları 120 bini bulan ve İsrail ordusunda da görev yapan Dürziler, ülkede “ikinci sınıf vatandaş” muamelesi gördüklerini belirtiyor.