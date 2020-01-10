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10 Ocak 2020 Cuma 09:39:34 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 09:59:45

İsrail, İran destekli milisleri İHA'larla vurdu: Tahran öfkeli!

İsrail'e ait İnsansız Hava Araçları (İHA), Irak-Suriye sınırında İran destekli milisleri hedef aldı. Irak'taki İran destekli milisler ve ABD kuvvetleri arasındaki gerginlik arttıkça, İran öfkeleniyor, Irak halkının tedirginliği de artıyor.

Star.com.tr'de yer alan habere göre Irak'ın El-Kaim kasabası yakınlarında Irak-Suriye sınırında bulunan Ebu Kemal'de patlamalar duyuldu. Gelen bilgilere göre, bölgedeki bir silah kamyonu hedef alındı.

Saldırıyı doğrulayan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İran destekli milislerin hedef aldığını açıklayarak saldırıyı doğruladı. Açıklamada saldırıyı İsrail'in yapıp yapmadığı belirtilmezken bölgedeki Şii milislere ait silah depo ve kamyonlarının hedef alındığı belirtildi.

Lübnan merkezli haber kanalı El Mayadeen kanalı, İsrail'e ait İHA'ların Suriye-Irak sınırında bazı hedefleri vurduğunu duyurdu.

İsrail'in Haaretz gazetesi, son zamanlarda Irak'ta bir dizi saldırının İsrail'e atfedildiğini, bunların bazılarınin Suriye-Irak sınırına ve Ebu Kemal-Katar geçişine yakın noktalarda olduğunu hatırlattı.

Haretz'e göre saldırılar İran destekli Şii milisleri ve silah taşıyan konvoylarını hedef alıyor. Söz konusu saldırılara ABD'li yetkililer tarafından da doğrulandı.

İSRAİL ABD'NİN YANINDA VE İRAN'I BÖLGEDE İSTEMİYOR

İsrail Başbakanı Netenyahu, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ilk açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump'a destek mesajı verdi.

Netenyahu, 'Başkan Trump, hızlı, güçlü ve kararlı bir şekilde hareket ettiği için tüm saygıyı hak ediyor. İsrail, barış, güvenlik ve savunma için verdiği mücadelede ABD'nin yanındadır.' dedi.

İsrail'in Suriye ve Irak'ta İran destekli örgütlere ait hedefleri sık sık vurması, İran'ın tepkisine neden oluyordu. Ancak hükümet ve IDF'den yapılan açıklamalarda, 'İran'ın komşu topraklarda kalıcı olmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz' vurgusu yapıldı.

İRAN ÖFKELİ, IRAK TEDİRGİN

Irak'taki İran destekli milisler ve ABD kuvvetleri arasındaki gerginlik arttıkça, Irak halkının tedirginliği de artıyor. 

Iraklılar ülkelerinin Amerika ile İran arasında doğrudan ve açık bir çatışma için bir savaş alanına dönüşmesinden korkuyorlar.

Tırmanın gerilimle paralel olarak tedirginlikleri artan Irak halkının endişeleri, İranlı üst düzey komutan Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesiyle daha da arttı.

İran'ın misilleme için füzelerle saldırdığı ABD üssünün Irak'ta olması da tedirginliğin haklı gerekçelere dayandığını bir kez daha gösterdi.

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