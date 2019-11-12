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12 Kasım 2019 Salı 23:22:15 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 23:24:29

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar Tel Aviv’de protesto edildi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar, başkent Tel Aviv’de protesto edildi.

Bazı İsrailli milletvekillerin de destek verdiği protestoda göstericiler, "İşgal 1967’de başladı", "İsrail ile yan yana bağımsız Filistin devletinin kurulmasını istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

"Halk, saldırıların durdurulmasını istiyor", "İşgale karşıyız, barıştan yanayız" şeklinde slogan atan göstericilere, çevredeki bazı İsrailliler tepki gösterdi. Barış yanlısı göstericilere saldırmak isteyenlere polis engel oldu.

"İSRAİL'İN SALDIRILARI KİMSEYE BARIŞ GETİRMEZ"

Protestoya destek veren Ortak Arap Listesi Bloku’nun Yahudi asıllı İsrail milletvekili Ofer Kassif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’de yaşayan Filistinlilerin yanı sıra ülkenin güneyinde ikamet eden İsraillilerin de zarar gördüğünü belirtti.

Herkesin barış ve refah içinde yaşamasını istediklerini ifade eden Kassif, "Bu saldırı hiç kimseye barış getirmez." dedi.

"NETANYAHU, GÜNEYDEKİ İSRAİLLİLERİ DEĞİL KENDİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Kassif, İsrail’in bu sabah Gazze’ye başlattığı saldırılar nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’ya tepki göstererek, "Netanyahu daha önce de olduğu gibi Gazze’ye yönelik saldırıyı İsrail’in güneyindeki insanları düşündüğü için başlatmadı. (Netanyahu) sadece kendisini düşünür. Hapse atılmasını engellemeye çalışıyor ve Başbakan olarak kalmak istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Netanyahu kendisini kurtarmak için her şeyi yapmaya hazır." diyen Kassif, İsrail Başbakanı'nı durdurmaya kararlı olduklarını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun bu sabah düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından Gazze'den başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine roket atılmıştı.

Bölgedeki tansiyon giderek yükselirken, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin yaralandığı açıklandı.

AA

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