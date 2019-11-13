İsrail ile Gazze arasındaki gerginlik devam ediyor

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinden bu yana Gazze'den İsrail tarafına çok sayıda roket atıldığı belirtildi.

Gazze'den atılan roketler nedeniyle ülkenin güneyinde zaman zaman sirenler çalındığı kaydedilen açıklamada, Gazze'deki İslami Cihad hedeflerine hava saldırısı düzenlendiği bilgisine de yer verildi.

Tel Aviv'de okullar açıldı



İsrail'in başkenti Tel Aviv'de artan gerilim nedeniyle eğitime verilen bir günlük ara bugün sona ererken, ülkenin güneyindeki okullar ise bugün de kapalı olacak.

Yerel basın, ülkenin güneyinde okulların yanı sıra birçok iş yerinin de kapalı olduğunu yazdı.

İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor



Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ediyor.

İsrail'in son hava saldırılarında Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bir ev ile bazı tarım arazilerinin vurulduğu ifade edildi.

Bölgedeki gerginlik devam ederken, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 45 Filistinlinin yaralandığı açıklanmıştı.

(AA)