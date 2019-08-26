İsrail İHA’ları Beyrut’ta düştü
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta İsrail’e ait 2 insansız hava aracının (İHA) düştüğü iddia edildi.
Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’e ait keşif İHA’larının yerel saatle 02.30’da, Beyrut’un güneyinde Hizbullah örgütünün kalesi sayılan Muavvad bölgesinde uçuş yaptığı kaydedildi. Açıklamada, İHA’lardan birinin düştüğü ikincisinin ise havada infilak ederek maddi hasara yol açtığı belirtildi. Yerel basın, patlama sonucu olay mahallinde yangın çıktığını ancak herhangi can kaybının yaşanmadığını bildirdi. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, yaşanan olayı ülkesinin egemenliğine açıkça bir saldırı olarak değerlendirirken, İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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