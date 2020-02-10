10 Şubat 2020 Pazartesi 10:43:24 | Son Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 10:43:53
İsrail Hamas'a bağlı bir noktayı bombaladı
İsrail hava gücü, Gazze'de Hamas'a bağlı bir noktayı bombaladı.
Gazze Şeridi'nde Hamas'a bağlı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı bir bölge, İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı.
Kentin güneyindeki Han Yunus bölgesine gerçekleştirilen saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Hava saldırısı, İsrail ordusunun Gazze'den roket fırlatıldığını ilan etmesinin ardından kısa süre sonra gerçekleştirildi.
(AA)
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