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23 Şubat 2020 Pazar 08:32:54 | Son Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 08:39:15

İsrail, koronavirüs salgını nedeniyle Güney Kore'den uçakla gelen 200 kişiyi ülkeye almadı

İsrail, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, Güney Kore'nin başkenti Seul'den uçakla gelen yaklaşık 200 kişinin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na girmesine izin vermedi.

İsrail, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, Güney Kore'nin başkenti Seul'den uçakla gelen yaklaşık 200 kişinin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na girmesine izin vermedi.

The Jerusalem Post Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan habere göre, İsrail yönetimi, Seul'den gelen 200 yabancıyı ülkeye almazken, 12 İsrailliye izin verdi.

İSRAİL 200 YABANCIYI ÜLKEYE ALMADI

The Jerusalem Post Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan habere göre, İsrail yönetimi, Seul'den gelen 200 yabancıyı ülkeye almazken, 12 İsrailliye izin verdi.

Ambulanslarla evlerine nakledildi

Habere göre, 12 İsrailli ambulanslarla evlerine nakledildi.

Güney Kore Havayollarına ait olan uçağa yakıt ikmali yapıldığı ve sonrasında Seul'a dönmesi için talimat verildiği kaydedildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı önceki gün, ülkede ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıklamıştı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 345'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 362 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 77 bini geçti.

(AA)

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