İsrail güçleri Kudüs'te 46 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ayzeriyye bölgesine düzenlediği baskında olaylar çıktı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, olaylarda gaz bombasıyla doğrudan kafası hedef alınmış 6 yaşında bir çocuğun hastaneye kaldırıldığı, gaz bombası ve göz yaşartıcı gazdan etkilenen ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 45 Filistinlinin de olay yerinde tedavi edildiği belirtildi.

(AA)