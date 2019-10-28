İsrail güçleri 4'ü çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Al-Arub Mülteci Kampı'na gece saatlerinde baskın düzenledi.

Baskın sırasında 4'ü 18 yaş altı çocuk 14 Filistinli İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Öte yandan İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın diğer bölgelerinde de 6 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

(AA)