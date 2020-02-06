06 Şubat 2020 Perşembe 09:41:22 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2020 Perşembe 10:06:38
İşgalci İsrail, Gazze'yi savaş uçaklarıyla bombaladı
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Refah ve Han Yunus kentinde bulunan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait unsurları bombaladı. Saldırılarda can kaybı yaşanmadı.
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde bazı noktalara saldırı düzenledi.
Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlenen saldırıda, can kaybı yaşanmadı.
İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze'den İsrail'e 2 havan mermisi atıldığını duyurmuştu.
İsrail savaş uçakları tarafından, dün gece de Han Yunus kentinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı noktalara saldırı gerçekleştirilmişti.
AA
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