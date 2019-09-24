  • Bist 100
    101856
  • Dolar
    5,7012
  • Euro
    6,2726
  • Altın
    279,2130
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Mahalleliyi arılardan belediye ekipleri kurtardı Mahalleliyi arılardan belediye ekipleri kurtardı
Türk Tarih Kurumu Başkanı Turan: Ayasofya'nın tekrar 'Saatin başladığı yer' olacağına inanıyoruz Türk Tarih Kurumu Başkanı Turan: Ayasofya'nın tekrar 'Saatin başladığı yer' olacağına inanıyoruz
Muvazzaf ne demek? Muvazzaf subay ne demek? Muvazzaf ne demek? Muvazzaf subay ne demek?
Tarım arazisinde 1 kilometrelik yarık oluştu Tarım arazisinde 1 kilometrelik yarık oluştu
Son Dakika... Trump: Çin söz verdiği reformları yapmamakla kalmadı ve bariyerler koydu Son Dakika... Trump: Çin söz verdiği reformları yapmamakla kalmadı ve bariyerler koydu
Trump: İran ilerleme kaydediyor, neler olacağını göreceğiz Trump: İran ilerleme kaydediyor, neler olacağını göreceğiz
Liverpool Nike ile rekor kırmaya hazırlanıyor Liverpool Nike ile rekor kırmaya hazırlanıyor
Kasımpaşa Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi Kasımpaşa Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi
İran'da Mevlana dizisi mollaların 'fetva'sına takıldı İran'da Mevlana dizisi mollaların 'fetva'sına takıldı
Masterchef Güzide Mertcan kimdir? Masterchef Güzide Mertcan kaç yaşında? Masterchef Güzide Mertcan kimdir? Masterchef Güzide Mertcan kaç yaşında?
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: Böyle bir çalışmayı daha önce görmediniz Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: Böyle bir çalışmayı daha önce görmediniz
Hatay'da yavru köpeği 5 ayda ikinci kez çaldılar Hatay'da yavru köpeği 5 ayda ikinci kez çaldılar
Son Dakika... Yargıtay: FETÖ/PDY'ye yönelik adli işlemler, hukuk çerçevesinde büyük bir titizlikle yapılmaktadır Son Dakika... Yargıtay: FETÖ/PDY'ye yönelik adli işlemler, hukuk çerçevesinde büyük bir titizlikle yapılmaktadır
İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı
Oktay AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'i kabul etti Oktay AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'i kabul etti
Başkan Erdoğan-Merkel görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Türkiye'nin yükünü hafifletmeliyiz Başkan Erdoğan-Merkel görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Türkiye'nin yükünü hafifletmeliyiz
Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Terör İslam'ın değerlerini istismar ediyor Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Terör İslam'ın değerlerini istismar ediyor
Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
TSK subay alımı başvuruları ne zaman? MSB subay alımı şartları neler? TSK subay alımı başvuruları ne zaman? MSB subay alımı şartları neler?
Yüzü yanan Firdevs Tatar'a vücudundan doku nakli yapıldı Yüzü yanan Firdevs Tatar'a vücudundan doku nakli yapıldı
PFDK'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ceza PFDK'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ceza
Guterres: Körfez'de endişe verici silahlı bir çatışma olasılığı ile karşı karşıyayız' Guterres: Körfez'de endişe verici silahlı bir çatışma olasılığı ile karşı karşıyayız'
İnci Türkay ve Atilla Saray Londra'da evlendi! İnci Türkay kimdir, Atilla Saral kimdir? İnci Türkay ve Atilla Saray Londra'da evlendi! İnci Türkay kimdir, Atilla Saral kimdir?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Eylül 2019 Salı 16:54:19 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 17:00:28

İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapım aşamasındaki bir evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Doğu Kudüs'ün Et-Tur Mahallesi'nde bulunan Filistinli İsa Halil'e ait inşaat halindeki ev, İsrail'e bağlı belediye ekiplerince yıkıldı.

İsrail polisleri, yıkım öncesi bölgeyi kordon altına alarak evin çevresine kimseyi yaklaştırmazken, belediyeye bağlı ekipler buldozerlerle Halil ailesine ait yapıyı yerle bir etti.

Filistinli İsa Halil'in babası Muhammed Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun 3 yıl İsrail cezaevlerinde hapis yattıktan sonra yeni çıktığını ve evlenme arifesinde olduğunu belirterek, "Oğlum İsa, evlenmek için ev yapıyordu. Ancak işgal devleti muradına ermesine izin vermedi." dedi.

İsrail polislerinin yıkıma tepki gösteren oğulları İsa ve Kusay'ı önce darbettiğini, sonra da gözaltına aldığını aktaran Filistinli baba, oğullarının Kudüs'ten uzaklaştırılabileceklerini kaydetti.

Baba Halil, Kudüs’ün ve burada yaşayan Filistinlilerin çok zor zamanlardan geçtiğine dikkati çekerek, bu durumdan kurtulmak için dua ettiklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisine (OCHA) göre, İsrail yönetimi 2018'de işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 177 evi yıktı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Abdullah Havarani Araştırma ve Belgelendirme Merkezi'ne göre ise İsrail makamları 2018'de Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ile çeşitli amaçlarla kullanılan tesisi yıktı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ