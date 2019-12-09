Siyonist İsrail sınırımızda! Moşe Dayan grubu terör örgütü PKK/PYD ile çalışmalarını hızlandırdı

İsrail’in Fırat’ın doğusunda terör örgütü PYD ile, Süleymaniye’de de İran muhalifleriyle toplantılar yaptığı öğrenildi.

Aydınlık’ın edindiği bilgilere göre İsrail son günlerde Irak ve Suriye’deki faaliyetlerini artırdı. İsrail’de Moşe Dayan grubundan bir heyet geçen günlerde Fırat’ın doğusunda PYD yöneticileriyle bir araya geldi. ABD ile de yakın ilişkisi bulunan ve ABD’de güçlü taraftarları olan Moşe Dayan grubu daha sonra da Süleymaniye’de İranlı muhalif grupların yöneticileri ile bir araya geldi. İsrail’in bölgedeki faaliyetlerini değerlendiren bölge uzmanları, İsrail’in Kürt grupları İran’a karşı harekete geçirmek için faaliyet içinde olduklarını belirterek, “İsrail ABD ile koordineli çalışıyor. ABD yaptırımlarla İran ekonomisini krize sokup halk ayaklanmasını organize ederken, İsrail de şu anda Irak’ın kuzeyinde faaliyetlerini yoğunlaştıran İran rejim muhaliflerini örgütlüyor. Kürt grupları da İran’a karşı kışkırtıyor” dediler.

DEAŞ YENİDEN SAHNEDE

Bu arada Irak’ta ve Suriye’de İran etkisinin kırılması için DEAŞ yeniden harekete geçiriliyor. DEAŞ'ın ipinin tamamen CIA ve MOSSAD’ın elinde olduğunu kaydeden bölge uzmanları ve istihbarat kaynakları şu değerlendirmelerde bulundular:

“ABD, İsrail’in çevresindeki İran varlığından endişeli. Irak, Suriye, Lübnan’daki İran etkisini kırmak için uğraşıyor. Irak’ta Haşdi Şabi’nin güçlenmesi ve Şiilerin İran’la işbirliğinden kaygılı. Mukteda el Sadr üzerinde Şiiler bölündü. Sadr grubu Suudi Arabistan üzerinden ABD’ye yanaştı. İran’a karşı bir politika izliyor. Özel hesapları bile Suudi Arabistan bankalarında. Bu şimdiki durum. Yarın ne olacağı belli olmaz. Bunun yanında dengeyi sağlamak özellikle de Haşdi Şabi’ye karşı DEAŞ kartı yeniden gündemde. Tamamen Sünni Arapların yaşadığı Hewice çevresinde DEAŞ yeniden örgütleniyor. Irak’ta gösterilerin arkasında da ABD var. Mukteda el Sadr’ı da yanlarına alarak halktaki tepkiyi İran’a karşı yönlendiriyorlar. İran konsolosluğunun yakılması olayının arkasında da ABD var.”

MOŞE DAYAN KİMDİR

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin dördüncü Genelkurmay başkanı. İsmi İbranice’de, “Musa Hakim” anlamına gelir.

14 yaşına geldiğinde Yahudi yerleşim merkezlerini Arap saldırılarına karşı savunmayı hedefleyen bir yeraltı örgütü olan Hagana’ya katıldı. Dayan, Hagana’da görev aldığı dönem süresince İngiliz Generali’nden gerilla savaş taktiğini öğrendi. 1936-1939 isyan süresince Galile ve “Jezreel Valley”de özel polis güçleri altında görev yaptı.1939 yılında İngilizler’in Hagana’yı dağıtmasının ardından Dayan yakalandı ve iki yıl hapse mahkum edildi.

Lübnan ile yapılan bir çatışma esnasında yaralandı ve sol gözünü kaybetti. Sol gözünü kapatması için taktığı siyah koruyucu zaman geçtikçe kendisini tanımlayan bir simge haline geldi. 1948 yılına kadar aktif olarak Hagana’ya hizmet etti.

Dayan yeni İsrail kuvvetlerini örgütledi, Mısır’a karşı Sina’da açılan savaşı yönetti (1956). 1958 yılında askerliği bıraktı ve ikinci kariyeri olan politikaya atıldı. Tarım bakanlığı (1959-1963), siyasal parti yöneticiliği (1965) ve savaş bakanlığı yaptı (1967). İşçi Partisi içinde önemli rol oynadı. Başbakanlığa adaylığını koyduysa da Golda Meir’in kazanması üzerine çekildi. Meir hükümetinin savunma bakanı oldu.

İsrail arşivlerinde yapılan araştırmada 100’den fazla Filistin Camisinin yıkım emrine dair belgelere ulaşıldı. Haaretz’in arşiv belgelerine dayandırarak verdiği habere göre İsrail devleti, işgalin ardından 100’den fazla Filistin camiinin yıkım emrini bizzat Moşe Dayan verdi. Yıkılan camiler arasında İmam Huseyin’in başının bulunduğuna inanılan Meşhed Nebi Hüseyin Camisi de bulunuyor. İsrail’de kurulan Moşe Dayan Merkezi İsrail’in bölge politikaları için fikir üretiyor ve raporlar hazırlıyor. ABD’de de etkin olan merkez ABD politikalarını da etkileyebiliyor. Dayan 1981 yılında Tel Aviv’de öldü.

Aydınlık