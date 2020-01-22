İsrail Başbakanlık Ofisi Macron'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Rusya Devlet Başkanı' olarak yazdı
İsrail Başbakanlık Ofisi Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Rusya Devlet Başkanı' olarak yazdı
Netanyahu, Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gelen Macron ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde bir araya geldi.
İki liderin görüşmesinin detayına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, İsrail Başbakanlık Basın Ofisi büyük bir hataya imza attı.
Basın ofisinin Facebook sayfasında Netanyahu ve eşi Sara'nın, Başbakanlık Ofisinde Macron'u karşılaması canlı olarak yayınlandı.
Canlı yayın için kullanılan İngilizce başlıkta "Başbakan Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Macron ile görüştü" ifadesi dikkati çekti.
Yayının üzerinden saatler geçmesine rağmen yanlışlığın düzeltilmediği görüldü.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de görüşmesi bekleniyor.
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