İsrail ateşle oynuyor

İşgalci İsrail, Hizbullah’ı bahane ederek 2006’da Lübnan’ı yerle bir eden saldırılarının ardından son iki günde yine bu ülkeyi hedef aldı. İran yanlısı Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen, başkent Beyrut’un güney banliyösünde önceki gece İsrail’e ait iki İHA düştü. İHA’lardan birinin patlaması sonucu, çevrede ve Hizbullah’ın medya merkezinde büyük hasar meydana geldi. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, “Gece saatlerinde yaşanan olay, İHA’yla yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006’dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir” ifadelerini kullandı.

3 HAVA SALDIRISI

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, dün sabah da Lübnan’nın doğusundaki Beka bölgesinde bulunan, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık’a (FHKC/GK) ait mevzilere 3 hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölü veya yaralı olmadığı ancak çevredeki sivil yerleşimlerin zarar gördüğü belirtildi. Merkezi Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan Ahmed Cibril liderliğindeki FHKC/GK, İsrail’le siyasi müzakerelere karşı olan milliyetçi sol gruplardan biri olarak biliniyor. Lübnan ordusundan konuya dair yapılan yazılı açıklamada, saldırının ardından İsrail’e ait keşif uçaklarının yerel saatle 11.00’den itibaren güney sınırından ülkeye girerek hava sahasını ihlal etmeyi sürdürdüğü belirtildi. Ayrıca İsrail’e ait bir İHA’nın, ülkenin doğusundaki Baalbek kenti üzerinde uçuş yaptığı duyuruldu. İsrail’e ait İHA’lar, savaş uçakları ve savaş botları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri BM’ye şikâyet ediyor.

CUMHURBAŞKANI: SAVAŞ İLANI

Bu arada Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail saldırısına karşılık vermelerinin eli kulağında olduğunu söyledi. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da, İsrail’in ülkesine yönelik ihlallerinin “savaş ilanı” anlamı taşıdığını belirtti. BMGK’ye şikayette bulunduklarını belirten Avn, “Yaşananlar, egemenliğimizin yanı sıra istiklal, güven ve toprak bütünlüğümüzü koruma hakkına başvurmamızı öngören ‘savaş ilanı’ anlamı taşıyor. Bizler savaşa değil, barışa yürüyen bir milletiz ve hiç kimsenin de herhangi bir yolla bizi tehdit etmesini kabul etmeyiz” ifadesini kullandı.

Batı Şeria’ya 300 yasa dışı konut

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimine 300 yeni konut inşa edilmesi talimatı verdi. Netanyahu, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini güçlendirme ve genişletmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria’da 250’ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

TEK BAŞINA DİRENDİ

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kentinde Filistinlilere ait bir ev ve bir restoranı “ruhsatsız” olduğu iddiasıyla yıktı. İşgal güçleri yıkıma hazırlandıkları sırada, restoranın sahibi olduğu belirtilen Müslüman kadının direnişiyle karşılaştı. Yıkım ekibini koruyan askerler, kendilerine tek başına kafa tutan kahraman kadını güçlükle zapt edip bölgeden uzaklaştırdı. Bu arada, Ayrım Duvarıyla Mücadele Heyeti Beytullahim Temsilcisi Hasan Bureyce, restoranın geçen yıllar içinde birçok defa İsrail güçlerince yıkıldığını ve sahibince yeniden inşa edildiğini aktardı.

İsrailli bakandan küstah ‘Türkiye’ talimatı

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye’nin işgal altındaki Doğu Kudüs’teki faaliyetlerinin durdurulması için Dışişleri Bakanlığına bir dizi önlem paketi hazırlanması talimatı verdiğini söyledi. Katz’ın bu açıklamasının, İsrail’de 17 Eylül’de yapılacak seçimler öncesinde gelmesi dikkati çekti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada “İsrail’de seçim zamanı yine kirli bir oyun oynanıyor. İşgal altındaki Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’te Filistinli kardeşlerimize yardım etmekten ve Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.