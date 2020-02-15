İsrail askerleri Kudüs'te 1 Filistinli çocuğu yaraladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin beldeye baskın düzenlemesi üzerine çok sayıda Filistinli taş atarak baskına engel olmaya çalıştı.

İsrail askerlerinin, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak Filistinlileri dağıtmaya çalışması üzerine bir çocuk başından aldığı mermiyle yaralandı. Hadassah Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

İsrail askerleri, 6 aydan bu yana İsaviyye beldesine aralıklarla baskın düzenliyor ve bazı Filistinlileri gözaltına alıyor.

AA