İsrail askeri Suudi bayrağı açtı

Twitter'da Arapça “Suudi Arabistan’la düşman değiliz” mesajıyla yayınlanan görüntüde, bir İsrail askerinin Suudi Arabistan bayrağı açtığı görülüyor. Kimliği ve rütbesi belirtilmeyen üniformalı bir İsrail askeri, Suud halkını ülkelerinde görmekten mutluluk duyacaklarını, kendilerinin de Suudi Arabistan'ı ziyaret etmeyi arzuladığını dile getiriyor. Suudi Arabistanlıları sevdiklerini ve İsrail'e gelmeleri gerektiğini söyleyen asker, “Ülkeler arasında barış olmasını ümit ediyoruz” ifadelerini kullanıyor.