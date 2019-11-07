İsrail ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekmesine karşı: Bizim için tehlikeli bir netice doğurur

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den askerlerini çekeceğini açıklamıştı.

Suriye'den asker çekme kararını açıklayan Trump'ın yeni stratejisi bölgedeki petrol kuyularının kontrolünü askeri varlık yoluyla elinde tutmak yönünde.

Bu durum Türkiye'yi kınayıp terör örgütü YPG'ye insani yardım ulaştırdıklarını açıklayan İsrail'in hoşuna gitmedi.

ABD SURİYE'DEN ASKERLERİNİ ÇEKMESİN

İsrail Meclisi'nde düzenlenen Suriye konulu özel oturumda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye’deki askerlerini çekme kararına dair "ABD’nin Suriye’den askerlerini çekmesine karşı olduğumuzu Washington yönetimine ilettik." dedi.

"İSRAİL İÇİN TEHLİKELİ BİR NETİCE"

PKK/PYD'yi kast ederek "Kürtlerin Suriye’nin kuzeyindeki egemenliğinin sona erme ihtimali İsrail için tehlikeli bir netice doğurur." diyen Hotovely, bunun da başta İran olmak üzere bölgedeki olumsuz güçleri güçlendireceğini savundu.

TERÖRİSTLERE YARDIM ETTİKLERİNİ AÇIKLADI

Hotovely, söz konusu oturumda ayrıca, "Türkiye’nin Suriye’de operasyon düzenlediği alanlarda bulunan Kürtlere farklı şekillerde yardım ediyoruz." ifadelerini kullandı. "İsrail, Kürtlere yardım etmeye muktedirdir ve bunun meyvesini ileride alacağımızdan eminim." diyen Hotovely, ülkesinin ne tür insani yardımda bulunduğuna ilişkin detayları ise paylaşamayacağını belirtti.

(AA)