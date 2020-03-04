İsrail, ABD'den KC-46A alıyor

Konuyla ilgili olarak ABD Savunma Güvenliği İş Birliği Ajansı’ndan (DSCA) edinilen bilgiye göre söz konusu satış; 8 adet KC-46 Pegasus Yakıt İkmal Uçağını, 17 adet PW4062 Turbofan Motoru, 18 adet MAGR 2K-GPS SAASM Alıcısını, AN/ARC-210 U/VHF Telsizlerini, APX-119 Dost-Düşman Tanımlama (IFF) Transponderlarını, yedek parçaları ve ek birtakım lojistik destek hizmetlerini kapsıyor.

İsrail Hava Kuvvetleri (IAF) envanterinde halihazırda 4 adet KC-130 Hercules ve 9 adet Boeing 707 Yakıt İkmal Uçağı bulunuyor.

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