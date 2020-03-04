İsrail, ABD'den KC-46A alıyor
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’e, KC-46 Pegasus Yakıt İkmalı Uçağı ile ilgili tahmini değeri 2.4 milyar dolar olan olası bir yabancı askeri satışı (FMS) onaylama kararı aldı.
Konuyla ilgili olarak ABD Savunma Güvenliği İş Birliği Ajansı’ndan (DSCA) edinilen bilgiye göre söz konusu satış; 8 adet KC-46 Pegasus Yakıt İkmal Uçağını, 17 adet PW4062 Turbofan Motoru, 18 adet MAGR 2K-GPS SAASM Alıcısını, AN/ARC-210 U/VHF Telsizlerini, APX-119 Dost-Düşman Tanımlama (IFF) Transponderlarını, yedek parçaları ve ek birtakım lojistik destek hizmetlerini kapsıyor.
İsrail Hava Kuvvetleri (IAF) envanterinde halihazırda 4 adet KC-130 Hercules ve 9 adet Boeing 707 Yakıt İkmal Uçağı bulunuyor.
SavunmaSanayiST.com
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