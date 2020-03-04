  • Bist 100
    110785
  • Dolar
    6,0811
  • Euro
    6,7772
  • Altın
    321,6310
İstanbul
10 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türk SİHA'lar dünya basınında gündem oldu: 'Türkiye 21. yüzyılın yeni savaş mantığını ortaya koydu' Türk SİHA'lar dünya basınında gündem oldu: 'Türkiye 21. yüzyılın yeni savaş mantığını ortaya koydu'
Başkan Erdoğan, Macron ile İdlib ve mülteciler meselesini konuştu Başkan Erdoğan, Macron ile İdlib ve mülteciler meselesini konuştu
Terör devleti İsrail 5 Avrupa ülkesine ülkeye giriş yasağı getiriyor Terör devleti İsrail 5 Avrupa ülkesine ülkeye giriş yasağı getiriyor
ABD'den Boko Haram lideri için 7 milyon dolar para ödülü ABD'den Boko Haram lideri için 7 milyon dolar para ödülü
Ukrayna'nın yeni Başbakanı Denis Şmıgal oldu Ukrayna'nın yeni Başbakanı Denis Şmıgal oldu
IMF'den Kovid-19 için 50 milyar dolarlık yardım paketi IMF'den Kovid-19 için 50 milyar dolarlık yardım paketi
Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili manipülasyon içerikli sosyal medya paylaşımlarına soruşturma Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili manipülasyon içerikli sosyal medya paylaşımlarına soruşturma
Kritik kabine toplantısı sonrası flaş açıklama: Verilen sözler yerine getirilmeli! Kritik kabine toplantısı sonrası flaş açıklama: Verilen sözler yerine getirilmeli!
CHP'li Engin Özkoç'un çirkin ifadelerine Ömer Çelik'ten tepki! Zaman ayarlı sabotaj CHP'li Engin Özkoç'un çirkin ifadelerine Ömer Çelik'ten tepki! Zaman ayarlı sabotaj
Kenya ve Somali arasındaki gerginlik tırmanıyor Kenya ve Somali arasındaki gerginlik tırmanıyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Suriye'deki soruna siyasi bir çözüm bulunmalı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Suriye'deki soruna siyasi bir çözüm bulunmalı
TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanı'na karşı hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanı'na karşı hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur
AK Parti'li Akbaşoğlu CHP'li Özkoç'u istifaya davet etti AK Parti'li Akbaşoğlu CHP'li Özkoç'u istifaya davet etti
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Suriye’de şiddetin yoğunluğunu düşürebilen tek mekanizma Astana sürecidir İran Dışişleri Bakanı Zarif: Suriye’de şiddetin yoğunluğunu düşürebilen tek mekanizma Astana sürecidir
Almanya Savunma Bakanı, Rusya’ya karşı ekonomik yaptırımlar önerdi Almanya Savunma Bakanı, Rusya’ya karşı ekonomik yaptırımlar önerdi
ABD'de 2020 Başkanlık Seçimleri: Milyarder iş adamı Bloomberg, yarıştan çekildi ABD'de 2020 Başkanlık Seçimleri: Milyarder iş adamı Bloomberg, yarıştan çekildi
CHP'li Engin Özkoç Başkan Erdoğan'a küfretti! Meclis'te kavga çıktı CHP'li Engin Özkoç Başkan Erdoğan'a küfretti! Meclis'te kavga çıktı
CHP'li Engin Özkoç'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma CHP'li Engin Özkoç'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma
CHP'li Engin Özkoç Başkan Erdoğan'a küfretti! Meclis'te kavga çıktı CHP'li Engin Özkoç Başkan Erdoğan'a küfretti! Meclis'te kavga çıktı
İsrail, ABD'den KC-46A alıyor İsrail, ABD'den KC-46A alıyor
CHP'li Engin Özkoç'un skandal sözlerine Numan Kurtulmuş'tan flaş yanıt: Hesabı sorulacak CHP'li Engin Özkoç'un skandal sözlerine Numan Kurtulmuş'tan flaş yanıt: Hesabı sorulacak
İran’dan ABD’ye 'İlaç yaptırımlarını kaldırın' çağrısı İran’dan ABD’ye 'İlaç yaptırımlarını kaldırın' çağrısı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Milli imkanlarla geliştirilen KORKUT, Bahar Kalkanı Harekatı'nda aktif olarak kullanılıyor Milli imkanlarla geliştirilen KORKUT, Bahar Kalkanı Harekatı'nda aktif olarak kullanılıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Mart 2020 Çarşamba 22:25:34 | Son Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 22:37:27

Terör devleti İsrail 5 Avrupa ülkesine ülkeye giriş yasağı getiriyor

Terör devleti İsrail koronavirüs endişesiyle Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya ve İsviçre'den gelen yabancıların 14 gün boyunca İsrail'de karantina altında kalabilecekleri açıklandı.

Terör devleti İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesiyle Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 5 Avrupa ülkesinden gelen yabancılara ülkeye giriş yasağı getirecek.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya ve İsviçre'den gelen yabancıların 14 gün boyunca İsrail'de karantina altında kalabilecekleri bir ev gösterememeleri halinde ülkeye alınmayacağı belirtildi.

Bu yasağın birkaç gün içinde yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Öte yandan söz konusu ülkelerden dönen İsrail vatandaşlarından ise 14 gün boyunca kendi evlerinde karantina altında kalmaları istendi.

Tel Aviv yönetimi, daha önce de Kovid-19 endişesi nedeniyle Çin, Japonya, Güney Kore ve İtalya gibi ülkelerden gelen yabancıların İsrail'e girişine yasak getirmişti.

İtalya ve Japonya'dan dönenlerin de aralarında bulunduğu 15 İsraillide Kovid-19 tespit edilmişti.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER