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04 Kasım 2019 Pazartesi 17:07:46 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 17:10:04

İspanyol PKK'lı dağcı, Himalayalar'a YPG bayrağını dikmek isterken yere çakılarak öldü

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye destek olmak amacıyla dünyanın en uzun noktası olan Himalaya Dağları'na tırmanan İspanyol dağcı düşerek öldü.

Eli kanlı terör örgütüne destek olmak maksadıyla Himalaya Dağları'na tırmanan ve buraya örgüt bayrağı dikmek isteyen İspanyol dağcı Fernando Sanchez Grassa tırmanış sırasında düşerek öldü.

Himlung'da yer alan Kamp 3 bölgesinde, 8 kişilik ekibiyle beraber tırmanan dağcının cesedini bulma çalışmaları sürüyor. 

Edinilen bilgiye göre 44 yaşındaki dağcı bir süre önce Suriye'nin kuzeyinde YPG'li teröristlerle birlikte silahlı faaliyet gösterdi.

Dağcının, Himalayalar'a YPG bayrağı dikerek, Türkiye'nin bölgede başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı Batı kamuoyunun ilgisini bölgeye çekmeyi amaçladığı belirtildi.

 

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