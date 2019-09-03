İspanya'nın erken seçimi önlemesi için 20 günü kaldı

İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından yürütülen hükümet kurma çalışmalarında 23 Eylül'e kadar sonuç alınmazsa İspanyolların 10 Kasım'da bir kez daha sandık başına gitmesi öngörülüyor.

İspanya'da mevcut Başbakan ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez, 25 Temmuz'da Meclisten güvenoyu alamamasının ardından erken seçimi önlemek için yeni bir girişimde bulundu.

Sanchez, hükümet kurma aşamasında tek alternatif olan, aşırı sol görüşlü Podemos partisinin desteğini alabilmek için 370 maddelik yeni bir hükümet programı sundu.

Başbakan Sanchez, PSOE yönetiminin hazırladığı 370 maddelik "İlerici ortak bir program için açık teklif" adlı hükümet programını Madrid'de düzenlenen etkinlikte açıkladı.

Programda, "bankalara vergi getirilmesi, elektrik vergisi alınması ve ev kiralarına üst sınır getirilmesi" gibi Podemos'un taleplerine yer verilmemesi dikkati çekti.

Sanchez, Katalanların bağımsızlık referandum talebine kapıyı kapattı



PSOE lideri ayrıca, hükümet kurmak için dışarıdan desteğine ihtiyaç duyduğu ayrıklıkçı Katalan siyasi partilerin bağımsızlık referandumu talebine de kapıyı kapattı.

Sanchez, özerk yönetimlerin mali sistemlerini iyileştirme sözü verse de anayasanın dışında olan bir referanduma izin vermeyeceğini bir kez daha yineledi.

Bu arada PSOE ve Podemos'un hükümet kurmak için görüşmelere 5 Eylül Perşembe günü başlaması öngörülse de iki taraftan şimdiye kadar yapılan açıklamalar bu girişimden de bir sonuç çıkmayacağı şeklinde yorumlandı.

Sanchez'in sunduğu hükümet programını değerlendiren Podemos lideri Pablo İglesias, "şüphe ve güvensizliğe dayanan bir anlaşmanın uygulanabilirliğinin olmadığını" savundu.

Podemos lideri, "gerçek bir koalisyon" olmadıkça yeni programı da kabul etmeyeceklerini söyledi.

Hükümet kurulmazsa 10 Kasım'da erken seçime gidilecek



İspanya'daki siyasi takvim gereği 23 Eylül'e kadar hükümet kurulamaması halinde Kral 6. Felipe'nin 24 Eylül'de Meclisi feshetmesi ve 10 Kasım'da erken genel seçime gidilmesi gerekiyor.

Son 4 yılda 3 kez genel seçimin yapıldığı İspanya'da 10 Kasım'da bir kez daha sandığa gidilmesi halinde bu, aynı yıl içinde iki kez genel seçime gidilmesi açısından ülke tarihinde bir ilk olacak.

Ülkede 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından mevcut Meclis aritmetiğinde ne sağ ne de sol blok hükümeti kuracak çoğunluğa (176 milletvekili) sahip bulunuyor.

Hükümet kurulması için tek alternatif, PSOE ile Podemos'un anlaşması ve ayrılıkçı Katalan ve Bask siyasi partilerin "çekimser" oy kullanarak dışarından destek vermesi olarak gösteriliyor.

İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimin sonucunda 350 sandalyeli Meclisteki dağılım şu şekilde olmuştu:

"Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 123, sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 66, liberal sağdan Vatandaşlar (C's) 57, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos 42, aşırı sağ görüşlü Vox 24, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 15, Katalonya için Birlik 7, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 6 ve ülkedeki diğer özerk yönetimlerde faaliyet gösteren küçük siyasi partilerden Eh Bildu 4, Navarra (NA) 2, Kanarya Koalisyonu (CC) 2, Compromis 1, Kantabria Bölgeci Parti (PRC) 1."

(AA)