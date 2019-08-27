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27 Ağustos 2019 Salı 07:23:56 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 07:24:55

İspanya'nın başkenti Madrid'de yağmur ve dolu hasara yol açtı

İspanya'nın başkenti Madrid'de kuvvetli yağmur ve dolu nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, çevre yolları ve metro hatları ulaşıma kapatıldı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de gün boyu etkili olan sağanak ve dolu, başta Arganda del Rey, Valdemoro ve Rivas ilçeleri olmak üzere kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Madrid özerk yönetimi hükümeti ve yerel belediyelerinden yapılan açıklamaya göre, kentteki 5 metro hattı ile M-40 ve M-30 çevre yolları ve bazı yollar ulaşıma kapatıldı.

Arganda del Rey'de 17.30-18.00 arasında metrekareye 40 litreden fazla yağış düştü. Şiddetli yağışın ve dolunun etkisiyle çok sayıda araç zarar gördü, ev ve iş yerlerini su bastı.

Madrid özerk yönetimi, itfaiyenin 200'den fazla yere müdahale ettiğini, ikinci derece öneme sahip turuncu alarma geçildiğini açıkladı.

(AA)

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