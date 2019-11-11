  • Bist 100
    103153
  • Dolar
    5,7703
  • Euro
    6,3577
  • Altın
    271,5200
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Meksika'da çöldeki bir çukurda 10 ceset bulundu Meksika'da çöldeki bir çukurda 10 ceset bulundu
İspanya'daki seçimler ülkedeki siyasi belirsizliği derinleştirdi İspanya'daki seçimler ülkedeki siyasi belirsizliği derinleştirdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TCG Yavuz Fırkateyni'ni ziyaret etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TCG Yavuz Fırkateyni'ni ziyaret etti
Türk kökenli siyasetçi Almanya'da bir ilki gerçekleştirdi Türk kökenli siyasetçi Almanya'da bir ilki gerçekleştirdi
ABD Genelkurmay Başkanı Milley: ABD Suriye'de 500 ila 600 asker bırakacak ABD Genelkurmay Başkanı Milley: ABD Suriye'de 500 ila 600 asker bırakacak
ABD'de Apple'a 'cinsiyetçi' kredi kartı soruşturması ABD'de Apple'a 'cinsiyetçi' kredi kartı soruşturması
BM, Irak'taki krize çözüm bulmak amacıyla bir dizi öneride bulundu BM, Irak'taki krize çözüm bulmak amacıyla bir dizi öneride bulundu
Romanya'da cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı Romanya'da cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı
Lübnan'da gösteriler 25'inci gününde devam ediyor Lübnan'da gösteriler 25'inci gününde devam ediyor
Pakistan'da güvenlik görevlilerinin aracına saldırı: 5 ölü Pakistan'da güvenlik görevlilerinin aracına saldırı: 5 ölü
Batman'da askeri araç devrildi: 7 yaralı Batman'da askeri araç devrildi: 7 yaralı
Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ordunun çağrısı üzerine istifa etti Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ordunun çağrısı üzerine istifa etti
Bolivya Genelkurmay Başkanı, Devlet Başkanı Morales'in istifasını istedi Bolivya Genelkurmay Başkanı, Devlet Başkanı Morales'in istifasını istedi
Saygısız Sloukas! Saygısız Sloukas!
Aslan’da golcü krizi Aslan’da golcü krizi
'38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı' sona erdi '38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı' sona erdi
Bursa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 24 yaralı Bursa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 24 yaralı
Çukurova Bölgesel Havalimanı için üstyapı ihalesi 2020'de Çukurova Bölgesel Havalimanı için üstyapı ihalesi 2020'de
Mehmet Özdilek: Oyunun dışında kalmadık Mehmet Özdilek: Oyunun dışında kalmadık
Petrol bölgesinde dikkat çeken hareketlilik... Petrol bölgesinde dikkat çeken hareketlilik...
Rus parlamenterler tepki gösterdi: Kaliningrad haberi imkansız ve saçma bir senaryo Rus parlamenterler tepki gösterdi: Kaliningrad haberi imkansız ve saçma bir senaryo
"Türkiye ana ticaret ortaklarımız arasında en üst sırada" "Türkiye ana ticaret ortaklarımız arasında en üst sırada"
Bangladeş ve Hindistan'daki Bulbul Kasırgası'nda 26 kişi öldü Bangladeş ve Hindistan'daki Bulbul Kasırgası'nda 26 kişi öldü
Türkiye ile Kazakistan uzay alanında iş birliği yapacak Türkiye ile Kazakistan uzay alanında iş birliği yapacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Kasım 2019 Pazartesi 00:59:11 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 01:00:31

İspanya'daki seçimler ülkedeki siyasi belirsizliği derinleştirdi

İspanya'da erken genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre en fazla oyu Sosyalist İşçi Partisi alsa da tek başına hükümet kurulacak çoğunluk elde edilemediğinden ülkedeki siyasi belirsizliğin kötüye gitmesi bekleniyor.

İspanya'daki erken genel seçimlerde oy kullanma işlemi ülke genelinde saat 20.00'de (TSİ 22.00), Kanarya Adaları'nda ise bir saat geç tamamlandı.

İspanya sandık başında

İspanya devlet televizyonu RTVE'nin açıkladığı sandık başı anket sonuçlarına göre, 350 sandalyeli meclisin dağılımı şu şekilde oluştu:

Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 114-119, sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 85-90, aşırı sağ görüşlü Vox 56-59, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos 30-34, liberal sağdan Vatandaşlar (C's) 14-15, ayrılıkçı yanlısı Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 13-14, Katalonya İçin Birlik (JxCat) 6-7, Halk Birliği Adaylığı (CUP) 3, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 6-7, Bask bölgesinde faaliyet gösteren Eh Bildu 3-4, Navarra (NA) 2, Mas Pais 3, Kanarya Koalisyonu 1, Kantabria Bölgeci Parti 0-1.

Seçimlere katılım düştü

Öte yandan, İçişleri Bakanlığının yerel saatle 18.00 (TSİ 20.00) itibarıyla verdiği bilgilere göre, seçimlere katılım ülke genelinde yüzde 56,86 oldu.

Bu oranın, 28 Nisan'da yapılan son genel seçimlere göre 4 puan daha az olması dikkati çekti.

Bu seçimin İspanya demokrasi tarihinin en düşük katılımlı seçimlerinden biri olması ve katılımın yüzde 70'in altında kalması bekleniyor.

Siyaset uzmanları, seçimlere katılımın düşmesindeki nedenleri, ülke genelindeki olumsuz hava şartlarına, Katalonya'daki boykot çağrısına ve art arda yapılan seçimlere bağladı.

Yaklaşık 37 milyon seçmenin kayıtlı olduğu İspanya'daki seçimler Katalonya krizi ve siyasi belirsizliğin gölgesinde gerçekleşti.

Katalonya'da ayrılıkçı radikal grupların seçimleri boykot çağrılarına rağmen bölgede oy kullanma işleminde ciddi sorunlar yaşanmadı.

Seçimlerden siyasi belirsizliği daha da derinleştiren sonuç çıktı

Sandık başı anket sonuçlarının resmi sonuçlara yansıması durumunda ülkedeki siyasi belirsizliğin mevcut durumdan daha da kötüye gitmesi bekleniyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre, 6 ay öncesinde olduğu gibi sol blok da sağ blok da meclis çoğunluğunu elde edemedi.

PSOE bir kez daha İspanya'da en büyük parti çıksa da 123 olan milletvekili sayısı, 114-119'a geriledi.

PSOE'nin azınlık hükümeti kurması için şimdiye kadar ciddi fikir ayrılığı yaşadığı ve koalisyon hükümetinde ısrar eden aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ile anlaşması, ayrıca ayrılıkçı Katalan ve Bask partilerin dışarıdan desteğini alması gerekiyor.

Anket sonuçlarına göre, aşırı sağ görüşlü Vox partisi, 24 olan milletvekili sayısını iki kattan fazla attırarak 56-59'a kadar çıkardı.

İspanya'da ikinci kez genel seçimlere katılan Vox, ülkede 3. büyük parti konumuna geldi.

Ülkedeki en büyük sağ görüşlü parti olan PP de 66 olan milletvekili sayısını 85-90'a kadar yükseltti.

Sağın oylarını yükseltmesinde en büyük neden, son haftalarda Katalonya'da yaşanan ayrılıkçı girişimlerin ve şiddet yanlısı eylemlerin etkisi olarak gösteriliyor.

Seçimlerde en ciddi oy kaybı ise liberal görüşlü Vatandaşlar partisinde oldu. Vatandaşlar, 57 olan milletvekili sayısını 14-15'e kadar düşürdü.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ