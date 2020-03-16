İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 binin üzerine çıktı

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 9 bini geçtiği bildirildi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 nedeniyle 309 kişinin hayatını kaybettiğini ve 9 bin 191 yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Bu arada Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra'ya yeni tip koronavirüs teşhisi konulduğu aktarıldı.

İspanya'da Bask ve Galisya özerk yönetimlerinde 5 Nisan'da yapılması planlanan erken yerel parlamento seçimleri de ertelendi.

AA