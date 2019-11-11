İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi birinci çıktı

İspanya'daki erken genel seçimlerden, ülkedeki mevcut siyasi belirsizliği derinleştiren ve hükümet kurmayı çok daha zorlaştıran bir sonuç çıktı.

Ülkede 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerde hükümet kurulamamasından dolayı yaklaşık 6 ay sonra İspanyollar bir kez daha sandık başına gitti.

Resmi seçim sonuçlarına göre Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) bir kez daha 1'inci siyasi parti çıksa da tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edemedi.

PSOE'nin bir önceki seçimlerde 123 olan milletvekili sayısı 120'ye gerilese de kendisine daha yakın olan aşırı sol görüşlü Unidas Podemos'un daha fazla oy kaybetmesinden dolayı sol blok olarak güç kaybına uğradı.

PSOE'nin konumunu koruduğu seçimlerde sol blok 158'de sağ blok ise 150'de kalırken her ikisinin de 176'nın gerektiği meclis çoğunluğunun gerisinde olduğu görüldü.

Sanchez, azınlık hükümeti için destek istedi



Bir önceki seçimlere nazaran mecliste 3 milletvekilini ve senatodaki çoğunluğunu kaybeden PSOE'nin lideri ve Başbakan Pedro Sanchez, yaptığı balkon konuşmasında, meclisteki tüm siyasi partilere "istikrarlı bir hükümet için destek verin" çağrısında bulundu.

"Bu kez hükümet ya kurulacak ya kurulacak." diyen Sanchez, siyasi rakiplerine "sorumlu hareket edip, azınlık hükümetinin önünü açmaları" yönündeki mesajını iletti.

Meclis aritmetiğine göre, PSOE'nin bir azınlık hükümeti kurması için tek seçeneğin, en büyük siyasi rakibi olan sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) güven oylamasında çekimser kalması olasılığı gözüküyor.

PSOE binası önünde toplanan partililer, Sanchez konuşmasını yaptığı sırada, bu alternatife atfen "PP ile olmaz" sloganları attı.

İspanya'da sağın en büyük partisi olan ve bir önceki seçimlere nazaran oylarını artıran PP'nin lideri Pablo Casado da sonuçları değerlendirdiği konuşmasında, "PP iyi bir sonuç elde etti ama İspanya'nın geleceği ve hükümet kurulması açısından kötü bir sonuç alındı." dedi.

"Sanchez referandumu kaybetti." ifadesini kullanan Casado, İspanya'da "sol hükümete gerçek alternatifin PP olduğunu" savundu.

PP lideri, Sanchez'i sert dille eleştirmesine rağmen "İspanya daha fazla hükümetsiz kalamaz." diye konuştu.

PSOE liderinin alacağı karara bakarak, "üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini" kaydeden Casado, çekimser oy kullanarak olası bir PSOE azınlık hükümetine destek vermek için açık kapı bıraktı.

(AA)