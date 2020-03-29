İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten can verenlerin sayısı dehşet verdi

  • Bist 100
    88125
  • Dolar
    6,4510
  • Euro
    7,1898
  • Altın
    338,0610
İstanbul
7 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İngiltere'de ölenlerin sayısı hızla artıyor İngiltere'de ölenlerin sayısı hızla artıyor
Afganistan'da EYP saldırısında bir çocuk öldü Afganistan'da EYP saldırısında bir çocuk öldü
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 209’uncu gününde HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 209’uncu gününde
İtalya koronavirüs vakalarında 10 gün içinde düşüş bekliyor İtalya koronavirüs vakalarında 10 gün içinde düşüş bekliyor
Ağıla giren sokak köpekleri 11 oğlağı telef etti Ağıla giren sokak köpekleri 11 oğlağı telef etti
Polis dişleyen HDP'li Remziye Tosun Diyarbakır sokaklarında halkı kışkırtmaya çalıştı Polis dişleyen HDP'li Remziye Tosun Diyarbakır sokaklarında halkı kışkırtmaya çalıştı
Adliye personeli kansere yenik düştü Adliye personeli kansere yenik düştü
Koronavirüs Diyarbakır sokaklarında! HDP'li Remziye Tosun devlete megafonla iftira attı Koronavirüs Diyarbakır sokaklarında! HDP'li Remziye Tosun devlete megafonla iftira attı
Terör örgütü ASALA'nın eski avukatı Deveciyan koronavirüsten öldü Terör örgütü ASALA'nın eski avukatı Deveciyan koronavirüsten öldü
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
Orda bir köy var uzakta, o köy koronavirüs karantinası altında! Orda bir köy var uzakta, o köy koronavirüs karantinası altında!
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir Türk daha hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle bir Türk daha hayatını kaybetti
İstanbul'da 'izin belgesiz şehirler arası taşımacılık' yapan otobüs şoförüne ceza kesildi İstanbul'da 'izin belgesiz şehirler arası taşımacılık' yapan otobüs şoförüne ceza kesildi
İstanbul'un ardından Ankara'da da çocuklar market ve pazar yerlerine giremeyecek İstanbul'un ardından Ankara'da da çocuklar market ve pazar yerlerine giremeyecek
Bakım aylıklarında süre uzatıldı Bakım aylıklarında süre uzatıldı
İstanbul’da koronavirüs vakasına giden 112 ekibine saldırı İstanbul’da koronavirüs vakasına giden 112 ekibine saldırı
Emine Erdoğan'dan gençlere yaşlıları korumak için dayanışma çağrısı Emine Erdoğan'dan gençlere yaşlıları korumak için dayanışma çağrısı
İletişim uzmanı, virüsün en çok sevdiği kelimeleri açıkladı İletişim uzmanı, virüsün en çok sevdiği kelimeleri açıkladı
Domates ihracatında harika artış 'Türkiye'ye güven' sayesinde gerçekleşti Domates ihracatında harika artış 'Türkiye'ye güven' sayesinde gerçekleşti
Cristiano Ronaldo'dan tüm dünyaya aile fotoğraflı 'evde kal' çağrısı Cristiano Ronaldo'dan tüm dünyaya aile fotoğraflı 'evde kal' çağrısı
Çankırı'da otobüs seferleri 2'ye düştü Çankırı'da otobüs seferleri 2'ye düştü
MEB, YKS ve LGS'de çıkacak soruların konu dağılımını duyuracak MEB, YKS ve LGS'de çıkacak soruların konu dağılımını duyuracak
İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten can verenlerin sayısı dehşet verdi İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten can verenlerin sayısı dehşet verdi
İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 640'a yükseldi İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 640'a yükseldi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Mart 2020 Pazar 12:50:03 | Son Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 13:36:34

İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten can verenlerin sayısı dehşet verdi

İspanya'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 838 artışla 6 bin 528'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

Dünyada İtalya'nın ardından Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün kayıtlara geçtiği ikinci ülke İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 838 artarak 6 bin 528'e ulaştı.

Vaka sayısı ise son 24 saatte 6 bin 549 artarak 78 bin 797'ye yükseldi.

Kovid-19 hastalarından yoğun bakımda olanların sayısı düne göre 332 artarak 4 bin 907'si çıktı.

Taburcu olan hastaların sayısı ise son 24 saatte 2 bin 424 artışla 14 bin 709 oldu.

- Madrid'de ölü sayısı 3 bini aştı

Diğer yandan Sağlık Bakanlığının verilerine göre virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı düne nazaran 325 artışla 3 bin 82'ye yükseldi. Kentte vaka sayısı da 1157 artışla 22 bin 677'ye (1429'u yoğun bakımda) çıktı.

Salgın Madrid'in ardından en yaygın olarak, Katalonya (1226 ölü, 15 bin 26 vaka) ve Castilla y La Mancha (539 ölü, 5 bin 246 vaka), Castilla y Leon (380 ölü ve 5 bin 414 vaka), Bask (265 ölü, 5 bin 740 vaka) ve Valensiya (267 ölü, 4 bin 784 vaka) özerk bölgelerinde görülüyor.

Kovid-19'dan dolayı ilan edilen olağanüstü halin ikinci haftasını dolduran İspanya'da bu salgına karşı mücadelede en büyük eksik sağlık malzemesi ve sağlık personeli olmaya devam ediyor. Mevcut durumda virüsün bulaştığı sağlık personeli sayısı 10 binin üzerinde bulunuyor.

Bu arada, Kovid-19 ile mücadelede ilan edilen olağanüstü halin kapsamını genişletmek için Bakanlar Kurulu acil toplandı.

Halen devam eden toplantıda İspanya hükümeti, olağanüstü hal kapsamında sokağa çıkma yasağının kapsamını genişleterek, zaruri olmadıkça tüm iş kollarında çalışmayı iki hafta boyunca durduracak.

Paskalya tatilinin olduğu 5-12 Nisan tarihlerini de Kovid-19'a karşı önlem için değerlendirecek hükümetin, eczane, hastane ve market alışverişi dışında ülkedeki tüm işleri durdurması öngörülüyor.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER