İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten can verenlerin sayısı dehşet verdi

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

Dünyada İtalya'nın ardından Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün kayıtlara geçtiği ikinci ülke İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 838 artarak 6 bin 528'e ulaştı.

Vaka sayısı ise son 24 saatte 6 bin 549 artarak 78 bin 797'ye yükseldi.

Kovid-19 hastalarından yoğun bakımda olanların sayısı düne göre 332 artarak 4 bin 907'si çıktı.

Taburcu olan hastaların sayısı ise son 24 saatte 2 bin 424 artışla 14 bin 709 oldu.

- Madrid'de ölü sayısı 3 bini aştı

Diğer yandan Sağlık Bakanlığının verilerine göre virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı düne nazaran 325 artışla 3 bin 82'ye yükseldi. Kentte vaka sayısı da 1157 artışla 22 bin 677'ye (1429'u yoğun bakımda) çıktı.

Salgın Madrid'in ardından en yaygın olarak, Katalonya (1226 ölü, 15 bin 26 vaka) ve Castilla y La Mancha (539 ölü, 5 bin 246 vaka), Castilla y Leon (380 ölü ve 5 bin 414 vaka), Bask (265 ölü, 5 bin 740 vaka) ve Valensiya (267 ölü, 4 bin 784 vaka) özerk bölgelerinde görülüyor.

Kovid-19'dan dolayı ilan edilen olağanüstü halin ikinci haftasını dolduran İspanya'da bu salgına karşı mücadelede en büyük eksik sağlık malzemesi ve sağlık personeli olmaya devam ediyor. Mevcut durumda virüsün bulaştığı sağlık personeli sayısı 10 binin üzerinde bulunuyor.

Bu arada, Kovid-19 ile mücadelede ilan edilen olağanüstü halin kapsamını genişletmek için Bakanlar Kurulu acil toplandı.

Halen devam eden toplantıda İspanya hükümeti, olağanüstü hal kapsamında sokağa çıkma yasağının kapsamını genişleterek, zaruri olmadıkça tüm iş kollarında çalışmayı iki hafta boyunca durduracak.

Paskalya tatilinin olduğu 5-12 Nisan tarihlerini de Kovid-19'a karşı önlem için değerlendirecek hükümetin, eczane, hastane ve market alışverişi dışında ülkedeki tüm işleri durdurması öngörülüyor.

AA