İspanya'da sol hükümet güvenoyu alamadı

İspanya Başbakanı ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez'in, ülkede 28 Nisan'da yapılan erken genel seçim sonrasında kurmak istediği hükümet meclisteki ikinci oylamada da güvenoyu alamadı.

İspanya'da 350 sandalyeli mecliste, tutuklu yargılanan ve milletvekillikleri dondurulan 4 Katalan siyasetçi genel kuruldaki oylamaya katılmadı.

Hükümetin güvenoyu alması için basit çoğunluğun yeterli olduğu ikinci oylamada, 124 "evet", 155 "hayır" ve 67 "çekimser" sonucu çıktı. Bu sonuçla İspanya'da hükümet kurulamadı.

Mecliste 2 gün önce yapılan ve mutlak çoğunluğun gerekli olduğu ilk oylamada, 124 "evet", 170 "hayır" ve 52 "çekimser" sonucu çıkmıştı.

"Anlaşma mümkün olmadı"

Bu arada güven oylaması öncesinde meclis genel kurulunda konuşan PSOE lideri Sanchez, Unidas Podemos ile anlaşma sağlanamamasında sorunun hiçbir zaman hükümet programı olmadığını vurguladı.

Sanchez, "Anlaşma mümkün olmadı. Sorun hükümet programı değil bakanlıkların dağılımıydı. Unidas Podemos'a teklifimiz sosyal sorunlarla ilgilenen bir Başbakan Yardımcılığı kurulması ve Sağlık, Konut, Sosyal Ekonomi ve Eşitlikler bakanlıklarının verilmesiydi. Sosyal konularla ilgili 4 bakanlık. Bu teklifimiz reddedildi." ifadelerini kullandı.

Başbakan olmak istediğini ancak "bedeli ne olursa olsun ya da hükümet nasıl olursa olsun" düşüncesine sahip olmadığını belirten Sanchez, "Tutarlı ve birbirine bağlı bir hükümet istiyorum. Sayın Iglesias'ın (Unidas Podemos lideri Pablo Iglesias) istediği gibi bir hükümet içinde iki hükümet olarak değil." diye konuştu.

İspanya'nın acil bir şekilde yeni bir hükümete ihtiyacı olduğunu vurgulayan Sanchez, "sol siyasi güçlerin birlik olmasında tarihi bir fırsatın kaçırılmasından ve meclisteki siyasi partilerin hükümetin kurulmasını bloke etmeye devam etmesinden dolayı üzgün olduğunu" söyledi.

Mecliste ikinci büyük siyasi parti konumundaki sağ görüşlü Halk Partisinin lideri Pablo Casado ise "tiyatro" olarak nitelendirdikleri Sanchez'in hükümet kurma müzakerelerinin "büyük bir başarısızlıkla sonuçlandığını" ifade etti.

Diğer yandan Katalonya'da birinci parti olan ve İspanya'dan ayrılmayı savunan Katalonya Cumhuriyetçi Solunun (ERC) Meclis Sözcüsü Gabriel Rufian, hükümetin kurulmamasından dolayı Unidas Podemos'u suçlayarak "Tüm sol partiler olarak pişman olacağız. Eylül hepimiz için hayatımızı zorlaştıracak. Halk, solun kaybettiğini düşünüyor." dedi.

Hükümet kurulması için eylül son tarih

Ülkedeki yasal süreç gereği, Kral 6. Felipe'nin bir kez daha siyasi parti liderleriyle tek tek görüşmesi bekleniyor.

İspanya'daki siyaset otoriteleri, mevcut meclis aritmetiğinde hükümet kurma olasılığı bulunan tek siyasi partinin PSOE olmasından dolayı Kral 6. Felipe'nin Pedro Sanchez'e ikinci kez hükümeti kurma yetkisi vereceğini belirtiyor.

Bu olasılıkta Sanchez'in önünde eylül ayına kadar iki aylık bir müzakere süreci bulunurken, şimdiye kadar anlaşma sağlayamadığı aşırı sol görüşlü Unidas Podemos'u ikna edebileceği yorumları yapılıyor.

- Siyasi belirsizlik sürüyor

İspanya'da son 4 yılda 3. kez yapılan, 28 Nisan'daki erken genel seçimlerin ardından İspanya Kralı 6. Felipe, seçimlerden birinci parti çıkması sebebiyle, 6 Haziran'da PSOE lideri Sanchez'i hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Eylül ayına kadar PSOE ile Unidas Podemos arasında bir anlaşma sağlanamaması halinde ülkede yine genel seçime gidilecek.

İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimin sonucunda 350 sandalyeli meclisteki dağılım şu şekilde olmuştu:

"Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 123, sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 66, liberal sağdan Vatandaşlar (C's) 57, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos 42, aşırı sağ görüşlü Vox 24, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 15, Katalonya için Birlik 7, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 6 ve ülkedeki diğer özerk yönetimlerde faaliyet gösteren küçük siyasi partilerden Eh Bildu 4, Navarra (NA) 2, Kanarya Koalisyonu (CC) 2, Compromis 1, Kantabria Bölgeci Parti (PRC) 1."

AA