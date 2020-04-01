01 Nisan 2020 Çarşamba 12:38:56 | Son Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 13:10:16
İspanya'da kâbus büyüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 864 kişi arttı
İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 864 artarak 9 bin 53'e yükselirken, vaka sayısı 100 bini aştı.
İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 864 artarak 9 bin 53'e yükselirken, vaka sayısı 100 bini aştı.
(AA)
- ABD'de kafaları karıştıran koronavirüs araştırması! 8 metreden bulaşıyor
- NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
- İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 36'ya yükseldi
- İspanya'da kâbus büyüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 864 kişi arttı
- Somali’nin 1,4 milyar dolarlık borcu silindi