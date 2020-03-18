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18 Mart 2020 Çarşamba 15:32:19 | Son Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 15:33:02

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi

İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısının 13 bin 700'ü geçtiği, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 558'e yükseldiği bildirildi.

İspanya Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, Kovid-19 günlük bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs vaka sayısının (Kovid-19) 13 bin 716'ya çıktığını belirtti.

Açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 558'e yükseldiği ve ülke genelinde, Kovid-19 taşıyan 774 kişinin yoğun bakımda olduğu kaydedildi.

Simon, İspanya'da düne kıyasla Kovid-19 vaka sayısında 2 bin 538 artış olduğunu ifade etti. Bu, salgın sürecinde İspanya'da bir gün içinde kaydedilen en yüksek vaka artışı oldu.

Simon ayrıca Madrid’de bir huzurevinde 17 yaşlının bir hafta içinde yeni tip koronavirüsten ölmesinin ardından savcılığın soruşturma başlattığını açıkladı.

Başkent Madrid, 355 ölü ve 4 bin 871 vaka ile Kovid-19'un İspanya’da en çok görüldüğü bölge olarak kayıtlara geçti.

Madrid’de bir hafta öncesine göre yoğunluk oranı metrolarda yüzde 69, otobüslerde yüzde 75 azaldı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, mecliste yaptığı konuşmada, “En zor dönem daha gelmedi.” demişti.

(AA)

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