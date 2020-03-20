İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bini geçti, vaka sayısı 19 bini aştı

  • Bist 100
    85119.9
  • Dolar
    6,5424
  • Euro
    7,0105
  • Altın
    316,7020
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fenerbahçe de evden çalışacak! Fenerbahçe de evden çalışacak!
Tüm uyarılara rağmen cami avlusunda namaz kıldılar Tüm uyarılara rağmen cami avlusunda namaz kıldılar
Başkan Erdoğan, İdlib şehidimiz Ramazan Nayir'in babasını aradı Başkan Erdoğan, İdlib şehidimiz Ramazan Nayir'in babasını aradı
Facebook'tan koronavirüsle mücadelede Türkiye'ye destek Facebook'tan koronavirüsle mücadelede Türkiye'ye destek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi de kapatıldı Koronavirüs tedbirleri kapsamında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi de kapatıldı
Dominik'ten döner dönmez karantinaya giren Hakan Hatipoğlu; Ölüm korkusu ağır basıyor Dominik'ten döner dönmez karantinaya giren Hakan Hatipoğlu; Ölüm korkusu ağır basıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Bazı kolonya üreticileri fiyatları arttırmayacak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Bazı kolonya üreticileri fiyatları arttırmayacak
Türkiye, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı Türkiye, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı
2 aylık evliliğinin bitişini konvoy ve oyun havasıyla kutladı 2 aylık evliliğinin bitişini konvoy ve oyun havasıyla kutladı
Türkiye'den Körfez ülkelerine aylık 4 milyon dolarlık yumurta ihracatı Türkiye'den Körfez ülkelerine aylık 4 milyon dolarlık yumurta ihracatı
Sümer Ezgü: Koronavirüs herkesi eşitledi Sümer Ezgü: Koronavirüs herkesi eşitledi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Koronavirüs çağrısı: Lütfen hiçbir tedbiri hafife almayın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Koronavirüs çağrısı: Lütfen hiçbir tedbiri hafife almayın
İletişim Başkanı Altun'dan videolu koronavirüs önlemleri mesajı İletişim Başkanı Altun'dan videolu koronavirüs önlemleri mesajı
Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yalanlama: Birlik çekilmeleri haberleri gerçeği yansıtmıyor Milli Savunma Bakanlığı'ndan yalanlama: Birlik çekilmeleri haberleri gerçeği yansıtmıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Hiçbir belediye su kesintisi uygulamayacak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Hiçbir belediye su kesintisi uygulamayacak
Audi’den anlamlı 'Koronavirüs' paylaşımı Audi’den anlamlı 'Koronavirüs' paylaşımı
AB, koronavirüsün ekonomiye etkilerini sınırlandırmak için kamu destek kurallarını esnetti AB, koronavirüsün ekonomiye etkilerini sınırlandırmak için kamu destek kurallarını esnetti
Kilitli cami önünde vatandaşlar gözyaşları içinde ibadetlerini yerine getirdi Kilitli cami önünde vatandaşlar gözyaşları içinde ibadetlerini yerine getirdi
Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde rastlanan koronavirüs pozitif vaka yok Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde rastlanan koronavirüs pozitif vaka yok
Rus siyasetine ikinci Putin geliyor! İşte o istihbaratçı kuzen Rus siyasetine ikinci Putin geliyor! İşte o istihbaratçı kuzen
İranlı liderlerin Nevruz mesajlarında 'koronavirüs' vurgusu İranlı liderlerin Nevruz mesajlarında 'koronavirüs' vurgusu
Konya Büyükşehir Öğrenciler İçin Eğitici Filmler Yayınlıyor Konya Büyükşehir Öğrenciler İçin Eğitici Filmler Yayınlıyor
Koronavirüse karşı en güvenli yer Uluslararası Uzay İstasyonu Koronavirüse karşı en güvenli yer Uluslararası Uzay İstasyonu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Mart 2020 Cuma 14:09:29 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 15:10:42

İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bini geçti, vaka sayısı 19 bini aştı

Son dakika haberi... İspanya Sağlık Bakanlığı, koronavirüsten ölenlerin sayısının 1002'ye, vaka sayısının da 19 bin 980’e çıktığını duyurdu.

spanya Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, koronavirüsle ilgili yaptığı günlük basın bilgilendirme toplantısında, düne göre ölü sayısının 235 artışla 1002'ye, vaka sayısının da 2 bin 833 artışla 19 bin 980'e çıktığını söyledi.

Simon, Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan 1141'inin yoğun bakımda olduğunu ifade etti.

Simon, "Durumu ciddi olan hastalarda ölüm bir gerçek. Hayatta kalmayı en büyük oranda garanti etmeye çalışıyoruz. Bazı vakalarda bu garantiyi veremiyoruz. Şu anda hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 10 bin 542." dedi.

Diğer yandan verilen bilgilerde salgından en çok etkilenen başkent Madrid'de ölü sayısının 590'a çıktığı, virüsün bulaştığı tespit edilenlerin 7 bin 165 olduğu bildirildi.

Madrid'de hastanelerin yetersiz kalmasından dolayı bazı büyük oteller hasta odalarına dönüştürülerek, yeni Kovid-19 vakaları buralara taşınmaya başlandı.

İspanyol basını, Madrid'deki iki büyük mezarlığın 24 saat çalışmaya başladığını, koronavirüsten hayatını kaybeden kişilerin 24 saat içinde defnedildiklerini yazdı.
Sınırların kapatıldığı İspanya'da, hafta sonunda insanların sokağa çıkmasını önlemek için daha fazla polis ve asker görevlendirildiği de bildirildi.

Kovid-19'un ardından ekonomik kriz endişesi

Öte yandan Kovid-19 salgını, olağanüstü hal durumunda olan İspanya'da ekonomik kriz de başlattı.

Birçok firman işçi çıkaracağını açıklarken, El Pais gazetesinde yayımlanan bir ankette, İspanyolların yarısının işini kaybetme korkusu yaşadığı belirtildi.

İspanya Merkez Bankası da "ülke ekonomisinin benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya kalabileceği" uyarısında bulundu.

"Daha fazla mali tedbir" çağrısında bulunan Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos, "Avrupa Birliği'nin daha kapsamlı ve koordineli müdahalesi bir seçenek değil zarurettir." açıklamasında bulundu.

(AA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER