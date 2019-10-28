İspanya'da anketler siyasi belirsizliğin devam edeceğini gösteriyor

İspanya'da 10 Kasım'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde yayımlanan anket sonuçları, son 4 yılda 4. kez sandık başına giden ülkedeki siyasi belirsizliğin devam edeceğine işaret ediyor.

"Sigma Dos" adlı araştırma şirketinin yayımladığı 25 Ekim'de yapılan anketin sonucuna göre, 10 Kasım'da yapılacak genel seçimleri 28 Nisan'da olduğu gibi yine Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) kazanması öngörülüyor.

Ankette, 350 sandalyeli İspanyol meclisinde PSOE'nin 120 milletvekili çıkartacağı tahmini yapılıyor.

Ancak sosyalistlerin iktidara gelebilmesi için, son seçim sonucunda olduğu gibi, bir kez daha aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ve ayrılıkçı siyasi partilerin desteğine ihtiyacı olacağı görülüyor.

Anket sonuçlarına göre, ülkede merkez sağın lideri olan Halk Partisi (PP) ve ikinci kez genel seçime katılacak aşırı sağ görüşlü Vox partisinin oylarını artırması dikkati çekiyor.

Mevcut durumda, milletvekili sayısını PP'nin 66'dan 97'ye, Vox'un ise 24'ten 41'e çıkarması bekleniyor.

Sağ partilerin oylarının yükselmesinde öncelikli nedenin Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimler olduğu vurgulanıyor.

İspanya'da 10 Kasım'da yapılacak seçimlerde en fazla oy kaybına uğrayacak partinin ise liberal görüşlü Vatandaşlar (C's) olacağı belirtiliyor.

Ülkede, 6 ay önce yapılan son seçimlerin ardından PSOE'nin hükümet kurmasını engelleyen ve görüşme teklifini bile kabul etmeyen C's'nin 57 olan milletvekili sayısının 16'ya kadar düşebileceği kaydediliyor.

Seçimde, Katalonya sorunu belirleyici olacak



Diğer yandan, 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı tutuklu 9 Katalan siyasetçinin 9 ila 13 yıl hapis cezası almasıyla bir kez daha alevlenen Katalonya sorununun, 10 Kasım'daki genel seçimlerde de belirleyici olması bekleniyor.

İspanya Başbakanı ve PSOE lideri Pedro Sanchez, partisinin Madrid'de düzenlediği mitingde açıkladığı seçim kampanyasında, Katalonya sorununa dikkati çekti.

Sanchez, ülkedeki mevcut siyasi duruma göre, hükümet kurabilecek tek partinin PSOE olacağını belirtti.

Şimdiye kadar bir azınlık hükümeti kurulmasını engelleyen PP, C's ve Unidas Podemos'a "11 Kasım'da siyasi bloku kaldırın" çağrısı yapan Sanchez, "İspanya'nın ileriye gitmesi ve önündeki tehditlere (Katalonya sorunu ve Brexit) karşı kendini savunması için olabilecek tüm siyasi güçler birleşmeli." ifadelerini kullandı.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimleri, "birlikte yaşama sorunu" olarak tanımlayan Sanchez, bu krizin aşılması için "güçlü bir hükümetin" şart olduğunu söyledi.

Sanchez'in seçim kampanyasını 8 Kasım'da Barselona'da yapacağı mitingle sonlandıracağı ve burada "birlikte yaşam" mesajı vereceği belirtildi.

Uzun zamandır siyasi belirsizliğin görüldüğü İspanya'da, 2015'ten bu yana 4'üncü kez genel seçime gidilerek, 10 Kasım'da İspanyollar bir kez daha sandığa çağrılacak.

(AA)