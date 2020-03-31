31 Mart 2020 Salı 12:43:29 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 13:04:37
İspanya'da 849 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 849 artarak 8 bin 189'a yükseldi
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 849 artarak 8 bin 189'a yükseldi.
(AA)
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