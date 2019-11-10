İspanya son 4 yılda 4. kez sandık başında

İspanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, seçimlerde 92 binden fazla polis ve jandarma görev yapacak.

Bağımsızlık yanlısı radikal grupların seçimleri boykot çağrısı yaptığı Katalonya'da ise olası şiddet eylemlerine karşı özel önlemler alınarak, 12 binden fazla güvenlik görevlisinin çalışacağı bildirildi.

Anketler, 28 Nisan'da yapılan son seçimlerde olduğu gibi bugünkü seçimleri de yine Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) kazanmasını ancak tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edemeyeceğini gösteriyor.

Ayrıca, aşırı sağ görüşlü Vox partisinin de oylarını artırması bekleniyor.

Ülkede, son olarak 28 Nisan'da yapılan erken genel seçime katılım yüzde 71 olmuştu.

(AA)