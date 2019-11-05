İspanya Prensesi protestolara karşı babası Kral Felipe’yi savundu

İspanya kraliyet tahtının 14 yaşındaki varisi Prenses Leonor, dün İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen Girona Prensesi Vakfı ödül gecesinde ses getiren bir konuşma yaptı.

İspanya’da “Disney Prensesi” lakabıyla anılan Prenses Leonor, 51 yaşındaki babası Kral VI. Felipe’ye yönelik kraliyet karşıtı sokak protestolarına yanıt olarak babasını savundu.

Konuşmasını hem İngilizce hem de Katalanca yapan Prenses, “Çok küçük yaşlarımızdan itibaren ebeveynlerimiz bize Katalonya’yı anlattı. Katalan tarihi ve kültürü hakkında daha fazla şey öğrettikleri için onlara teşekkür ederim. Katalonya daima kalbimde özel bir yer kaplayacak” dedi.

Kral Felipe ile birlikte Leonor’un 12 yaşındaki kız kardeşi Prenses Sofia ve annesi Kraliçe Letizia’nın da hazır bulunduğu etkinlikte Kral Felipe de konuşma yaptı.

Kral, “Kızımın sözleri harika. Heves ve sorumluluk duygusuyla yükümlülüklerini üstleniyor. Ve bunu kalbimizde çok önemli bir yer turan bir şehir ve topraktan yapıyor” dedi.

Katalonya’nın başkenti olan yarı özerk bölge Barcelona’da ayrılıkçıların yürüttüğü İspanya’dan ayrılma talebi, İspanya’nın on yıllardır en büyük politik krizi olarak görülüyor.

NTV