12 Mart 2020 Perşembe 15:35:17 | Son Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 15:37:13
İspanya koronavirüs kâbusu: Ölü sayısı 84'e yükseldi
İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e çıktığını açıkladı
AA
Ayrıntılar geliyor...
- Azerbaycan'da 2 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildi
- Polonya’da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
- İran'da koronavirüse yakalanan Sağlık Bakan Yardımcısı iyileşti
- Birleşmiş Milletler'den korkutan açıklama: Çöl çekirgeleri yeniden çiftleşmeye başladı
- İspanya’da bir bakanda koronavirüs tespit edildi!