İspanya’dan Open Arms'a yeni liman önerisi

Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenlerle iki haftadır denizde seyrettikten sonra geçen perşembeden bu yana İtalya’nın Lampedusa Adası açıklarında bekletilen Open Arms gemisindeki göçmenlerin akıbetine ilişkin belirsizlik sürüyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in dün Algeciras Limanı'nı bu gemiye açtığını duyurması, İspanyol STK’nın ise gemideki durumun 950 millik uzun bir yolculuğu kaldıracak boyutta olmadığını belirterek, bunu reddetmesi üzerine Madrid'den yeni bir teklif yapıldı.

İspanya’dan Open Arms gemisi için Algeciras’a göre Lampedusa’ya daha yakın konumda olan Minorka Adası'ndaki Mahon Limanı önerisi geldi.

Open Arms'tan "uçakla taşıyın" yanıtı

Open Arms’tan yapılan yazılı açıklamada da İtalya ve İspanya’ya göçmenlerin Minorka’ya taşınması için gerekli araçları sağlaması çağrısı yapılarak, "Eğer gerçekten bir anlaşma yapılırsa ki, İspanya ve İtalya’nın gerekli tüm imkanları sağlayarak bu insanların güvenli bir limana inmesini sağlama sorumluluğunu üstlenmesi kaçınılmazdır, acilen denizde kurtardığımız bu insanların içinde bulunduğu bu kabul edilemez, insanlık dışı durumu sonlandırmak gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Proactiva Open Arms İtalya Sorumlusu Riccardo Gatti ise Lampedusa’da basına yaptığı açıklamada, buradaki göçmenleri Katanya’ya oradan da uçakla Madrid’e taşımayı önerdi.

İspanyol STK’nın kurucusu Oscar Camps ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2 haftada 163 insanı denizden kurtarıp onlara yardım edebiliriz, onların haklarını ilgili kuruluşlarda savunabiliriz, medyanın ve popülist propaganda yapan 2 hükümetin saldırılarına dayanabiliriz ancak biz küçük bir STK’yız ve bizim de yapabileceklerimizin bir sınırı var." ifadelerini kullandı.

İtalya'dan sahil güvenlik desteği

Bu arada, İtalya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Danilo Toninelli de kendisine bağlı olan İtalya Sahil Güvenliği’nin Open Arms’a İspanya’ya yapacağı yolculukta lojistik destek vermek için eşlik edebileceğini belirtti.

Öte yandan, Avrupa Komisyonu da, üye devletlere bu konuya bir an önce bir çözüm bulunması ve iş birliğine gidilmesi için çağrıda bulundu.

Open Arms hadisesi

İspanyol STK Proactiva Open Arms'ın gemisi, ay başında Akdeniz'de 3 farklı grup halinde 160 düzensiz göçmeni kurtarmış, güvenli liman olarak İtalya ve Malta'ya yanaşmak istemişti. Her iki ülke de bu talebe olumsuz yanıt vermişti.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, İtalyan parlamentosunda bir süre önce kabul edilen güvenlik yasasına dayanarak gemiye İtalyan kara sularına giriş yasağı getirmişti.

ABD'li aktör Richard Gere, Akdeniz'de bekleyişini sürdüren gemiye giderek destek vermiş, bu destek Gere ile Salvini arasında polemiğe yol açmıştı.

Bu sırada 13 düzensiz göçmen, acil tıbbi müdahale gereksinimi sebebiyle gemiden tahliye edilmiş, gemideki düzensiz göçmen sayısı 147'ye düşmüştü.

Akdeniz'de deniz ve hava koşullarının çarşamba günü kötüleşmesi sebebiyle gemi acil durum çağrısı yaparken, Lazio Bölge İdare Mahkemesi ise İtalya İçişleri Bakanlığının kara sularına giriş yasağının yürütmesini durdurmuştu.

Bu kararın ardından 147 göçmeni taşıyan gemi, yönünü İtalya'nın Lampedusa Adası'na çevirmiş ve perşembe sabahı buranın limanına kadar yaklaşmıştı. Burada yine acil tıbbi müdahale ihtiyacı olan 13 düzensiz göçmen daha gemiden indirilmiş ve sayı 134'e düşmüştü.

İçişleri Bakanı Salvini, söz konusu durdurma kararına bir üst mahkemede itiraz edeceklerini belirterek, gemiye yönelik yasaklamayı içeren ikinci kararnameyi de imzalamıştı. Kanun gereği İçişleri Bakanı'nın yanı sıra savunma ile ulaştırma bakanlarının da imzalaması gereken kararnameye iki bakanlık da imza vermemişti.

Salvini'nin limana yanaşma konusunda yeşil ışık yakmaması sebebiyle gemi limanın birkaç metre açığında beklemeye devam ederken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise perşembe günü Salvini'ye bir mektup yazmıştı.

Conte, mektubunda, Fransa, Almanya, Romanya, Portekiz, İspanya ve Lüksemburg'un gemideki düzensiz göçmenleri paylaşmaya hazır olduğunu açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı ise bu konuda henüz kendilerine ulaşan resmi bir talep olmadığını bildirmişti.

Başbakan Conte'nin Salvini'ye gönderdiği ikinci mektup üzerine cumartesi günü gemiden 27 çocuk indirilmiş ve kalan göçmen sayısı 107'ye düşmüştü.

(AA)